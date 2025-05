João Pessoa sedia fórum de secretarias de administração e discute Inteligência Artificial e avanços na gestão pública

João Pessoa vai sediar, a partir desta quinta-feira (8), a 84ª edição do Fórum Nacional de Secretarias Municipais de Administração das Capitais (Fonac). No encontro, os gestores terão a oportunidade de trocar experiências, discutir pautas municipalistas e conhecer práticas que tem feito a diferença na gestão pública das cidades brasileiras. Um dos temas a ser discutido durante o encontro será o uso das tecnologias e a potência da Inteligência Artificial nos processos licitatórios. A abertura do evento, que acontecerá às 9h30 no Oceana Atlântico Hotel, contará com a participação da presidente do Fonac, a secretária Municipal de Gestão da cidade de São Paulo, Marcela Arruda, e o prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena.

O Fonac vai discutir temas como a Lei das Licitações e o desafio do processo ágil e eficaz, a gestão de pessoas e a diversificação de vínculos dos servidores públicos, a inovação na gestão de bens imóveis na administração pública e o Programa Contrata+Brasil, entre outros assuntos relevantes apontados pelos gestores. O evento técnico envolverá secretários de administração e de gestão e convidados e acontece na quinta (8) a partir das 9h30 e, na sexta-feira (9), a partir das 8h30.

“Ficamos muito honrados de receber os secretários de administração das demais capitais para a primeira edição do Fonac deste ano de 2025, após 10 anos da última vez que João Pessoa sediou o evento. É uma nova oportunidade não só para discutir temas relevantes da nossa área e trocar experiências que possam ser replicadas nas demais cidades com êxito, mas também para que eles possam ver os avanços e a transformação pela qual João Pessoa tem passado nos últimos anos, melhorando na administração pública e, consequentemente, na qualidade de vida de todos”, afirmou o secretário de Administração de João Pessoa, Valdo Alves.

Entre os palestrantes estão o procurador federal da Advocacia Geral da União (AGU), Rafael Sérgio de Oliveira; a professora da Fundação Getúlio Vargas, Regina Pacheco; o presidente do Tribunal e Contas do Estado da Paraíba (TCE-PB), Fábio Nogueira; o professor e consultor do Banco Mundial na área de Catalogação e Padronização de Materiais de Consumo Permanentes, Paulo Rosso; o conselheiro substituto do Tribunal de Contas de Pernambuco, Marcos Nóbrega; e o secretário do Ministério da Gestão e Inovação no Serviço Público do Governo Federal, Roberto Pojo.