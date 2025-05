Instituto Cândida Vargas realiza roda de conversa sobre aleitamento materno em parceria com Igreja Presbiteriana

O Instituto Cândida Vargas (ICV), que integra a rede hospitalar da Prefeitura de João Pessoa, realizou, na tarde desta terça-feira (6), uma roda de conversa sobre a importância do aleitamento materno. A atividade aconteceu na Casa Mãe Bebê e contou com a parceria da Igreja Presbiteriana de João Pessoa, que distribuiu brindes para as mães presentes.

Durante o encontro, a nutricionista Camyla Valença, que faz parte da equipe da igreja, conduziu um momento educativo reforçando os inúmeros benefícios do aleitamento materno tanto para o bebê quanto para a mãe. Ela destacou que o leite materno é um alimento completo, que fortalece o sistema imunológico do recém-nascido, previne doenças e promove um vínculo afetivo fundamental entre mãe e filho. “Amamentar reduz o risco de câncer de mama, ajuda na recuperação pós-parto e é um gesto de amor e cuidado que deixa marcas para toda a vida”, frisou.

A coordenadora da Casa Mãe Bebê, Wênia Ramalho, ressaltou que ações como essa são frequentes na unidade e fazem parte do compromisso do ICV em promover um cuidado integral e humanizado. “Nós temos uma agenda constante de atividades que envolvem momentos educativos, espirituais e de apoio emocional às nossas mães. Essa roda de conversa, por exemplo, é uma oportunidade de orientar, acolher e promover um ambiente de troca entre as mulheres que estão vivendo esse momento tão delicado do puerpério”, afirmou.

Dejane Ramos Borges, usuária do serviço, participou da ação e compartilhou sua experiência durante o encontro. “Estou aqui na unidade desde ontem e me sinto muito bem acolhida. Essas reuniões servem para nos fortalecer. É muito bom que aconteçam, porque a gente está vivendo um momento não tão fácil. Qualquer palavra de carinho, de afeto, de acolhimento, é muito bem-vinda. É muito bom ter essas experiências, porque aqui existe uma troca entre as mães, entre as pessoas que trabalham aqui e isso é muito importante pra gente, muito mesmo”, relatou.

A secretária de Assistência Social da Igreja Presbiteriana de João Pessoa, Ana Kataryna Lopes da Silveira Brito, participou da atividade e destacou a alegria de servir às mães da maternidade por meio do trabalho realizado pela Sociedade Auxiliadora Feminina. “É sempre um imenso prazer servir essas mulheres com kits contendo produtos úteis para elas e seus bebês e, principalmente, compartilhar a Palavra do Senhor. Agradecemos à instituição por, todos os anos, nos abrir as portas para exercer esse serviço de amor e dedicação”, afirmou.

Projeto – A ação fez parte do projeto ‘Seu Jeito Mãe de Ser’, uma iniciativa desenvolvida em parceria entre o setor de Psicologia e a Casa Mãe Bebê. O projeto busca promover encontros de acolhimento, escuta ativa e troca de experiências entre as mães que estão na maternidade, oferecendo suporte emocional e informações relevantes para esse período tão delicado. A coordenação é conduzida por Poliana Dantas, da Psicologia, e Wênia Ramalho, da Casa Mãe Bebê.