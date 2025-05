Guardas municipais prendem motociclista que dirigia sem habilitação no Centro do Rio – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Guardas municipais flagraram, na terça-feira (6/5), um motociclista de 21 anos que trafegava sem habilitação na Rua Uruguaiana, no Centro do Rio. Antes de ser abordado, o condutor ainda tentou jogar a moto na direção dos agentes e o homem que estava na garupa tentou esconder a placa do veículo com um das mãos.

Veículo e condutor foram levados para a 4ª (DP), na Avenida Presidente Vargas, onde o caso foi registrado. O homem que estava na garupa da moto conseguiu fugir. Ainda durante a tentativa de fuga, o motociclista acabou derrubando outras motos estacionadas no local.