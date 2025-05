Grupo de Estudos do Museu do Folclore inicia segundo módulo

Avelino Israel





O Museu do Folclore de São José dos Campos iniciará, neste sábado (10), o segundo módulo de assuntos discutidos pelo Grupo de Estudos, abordando os Fundamentos da cultura popular. Os encontros são gratuitos e prosseguirão nos dias 24 de maio, 14 e 28 de junho, sempre das 14h às 16h.

As inscrições devem ser feitas pela plataforma Sympla e valem apenas para os encontros de maio e junho. Para os próximos encontros, será aberto um novo processo de inscrição. Para se inscrever para o 2º módulo não é preciso ter participado do 1º.

Os temas de cada módulo foram definidos com base no acervo da Biblioteca Maria Amália Corrêa Giffoni, do Museu do Folclore. A intenção é atender a área acadêmica e outros interessados pelos temas propostos.

Até o momento, 12 pessoas já participaram dos 4 encontros iniciais (1º módulo), ocorridos em março e abril, que abordaram a História do Movimento Folclórico: Institucionalização do folclore no Brasil e no mundo, criação das comissões de folclore, congressos nacionais e regionais.

Para a joseense Ana Carolina Maciel, 27 anos, que participa pela primeira vez, a atividade contribui muito para o seu trabalho como circense e recreadora infantil. “Além disto, tenho muito interesse por temas sobre cultura popular e folclore”, enfatiza. Atualmente, ela cursa faculdade de Educação Física.

Módulos e temas

Módulo 2 – Fundamentos da cultura popular: A escola de folclore (dias 10 e 24 de maio, 14 e 28 de junho e 12 e 26 de julho).

Módulo 3 – Cultura Híbrida e Globalização: Cultura híbrida, cultura em movimento e debate sobre a nomenclatura do termo folclore no mundo moderno (dias 9 e 23 de agosto, 13 e 27 de setembro e 11 e 25 de outubro).

Módulo 4 – Museu do Folclore e Educação: História do Museu do Folclore de São José dos Campos; o Educativo do museu na educação não formal; estudo de texto da folclorista Angela Savastano (dias 8 e 22 de novembro e 6, 13 e 20 de dezembro).

Gestão

O Museu do Folclore é um espaço da Fundação Cultural Cassiano Ricardo e está instalado no Parque da Cidade desde 1997. Sua gestão é feita pelo CECP (Centro de Estudos da Cultura Popular), organização da sociedade civil sem fins lucrativos.

Museu do Folclore de SJC



