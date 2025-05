Feira de Cordel apresenta cordelistas Mané Gostoso, Claudete Gomes e show do Forró do Escurinho

A programação da Feira de Cordel, realizada pela Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope), traz, nesta sexta-feira (9), o cordelista Leonardo Leal, mais conhecido por Mané Gostoso. Já no sábado (10), será a vez da cordelista Claudete Gomes e, em seguida, show do Forró do Escurinho. O evento acontece no Busto de Tamandaré, praia de Tambaú, nas sextas e sábados de maio, a partir das 17h, e envolve exposição de cordéis, apresentações de cordelistas, repentistas e trios de forró.

“A Feira de Cordel faz parte do nosso projeto do São João Multicultural de João Pessoa. Nós realizamos esta feira há três anos e ela é sempre repleta de sucesso. Nós potencializamos e estimulamos a literatura de cordel, que é de tradição histórica na Paraíba, com mais de 100 anos de existência, e valorizamos esse desenvolvimento da literatura de cordel por meio dessa feira”, comemora o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

Durante todo o mês de maio, conforme avalia, sucessivos cordelistas se revezam no palco para declamar seus poemas. “Algo muito bonito é que o público começa a subir ao palco, as pessoas pedem acesso ao microfone para declamar seus poemas e isso mostra que a feira tem sido um sucesso, pessoas da plateia se identificam com o cordel, são cordelistas anônimos e sobem no palco, recitam. Isso é muito importante. Estamos transformando João Pessoa num verdadeiro celeiro de atividades culturais e artísticas. O cordel é fundamental para isso”, acrescenta o diretor.

O cordelista Leonardo Leal, da cidade de Floresta (PE), mora em João Pessoa há oito anos e lembra que esta é a terceira vez que participa da Feira de Cordel. “Desde 2023 tenho participado, expondo meu material, tanto cordel como xilogravura. Considero a Feira de Cordel de suma importância para valorização, divulgação e pertencimento dessa arte, que é a literatura de cordel, principalmente por ser uma arte nordestina, genuinamente paraibana. É através de ações como essa que perpetuamos a arte, valorizando o tradicional e dando espaço para os que agora estão chegando”, pontua.

Neste sábado, o comando será de Claudete Gomes, cordelista carioca, radicada em João Pessoa desde 1991. “Eu me apresento oficialmente neste sábado, dia 10, e o público pode esperar uma potente e genuína representação da cultura nordestina, por meio da declamação de nossa poesia popular feita por uma poeta cordelista”, destaca.

Ela observa que, há três anos, a Prefeitura ampliou o olhar para a cadeia produtiva do cordel e as poéticas da oralidade, e lembra que, nesta quarta edição da Feira de Cordel, há exposição e venda de folhetos, além de xilogravuras e artesanato que, conforme a cordelista, fortalecem a salvaguarda da cultura tradicional.

“Nossa feira é abrilhantada com as declamações dos poetas cordelistas e contamos, aos sábados, com um bom forró pé de serra”, diz. Além disso, como ressalta Claudete Gomes, uma novidade este ano é a inclusão das apresentações dos violeiros repentistas.

Na música, o comando será do Trio Forró do Escurinho com a promessa de muita animação em clima junino na tarde de sábado. “O São João está chegando e nós estamos organizando um repertório para tocar. O Trio Forró do Escurinho vai mesclar canções autorais e os sucessos tradicionais. Não tem como fazer uma festa de forró sem o Trio Nordestino, Três do Nordeste, Jackson do Pandeiro, Luiz Gonzaga, Marinês, Assisão. Tocamos alguns sucessos dessa turma e também as autorais, porque eu também componho algumas coisas de forró”, conta o artista.

Integram o trio, além de Escurinho, o zabumbeiro Fabrizzio Formiga, que é compositor e cantor; e o sanfoneiro e compositor Yuri Gonzaga, que faz parte do grupo Os Gonzagas.

Programação – A Feira de Cordel segue na sexta-feira (16), com declamação da cordelista Claudinha Teixeira. Já no sábado (17), tem show do trio de forró Xote Nós 3.

Na sexta-feira (23), o evento conta com a participação da cordelista Ana Lima e, para o sábado (24), está programada declamação dos repentistas Paulo Cruz e Graça Pereira e apresentação do músico Damião Moreno.

O último final de semana do evento terá a cordelista Verônica Adelino na sexta-feira (30). No sábado (31), a programação conta com os repentistas Oliveira de Panelas e Maria Soledade e apresentação do Trio de Forró Swing Nordestino.