Comissões Eleitorais Locais devem ser formalizadas até esta quarta (7) – IFSP

Inscrição de candidaturas segue até quinta-feira (8); reunião com CELs será no dia 13

Termina nesta quarta-feira, 7 de maio, o prazo para que os campi do IFSP formalizem a constituição de suas Comissões Eleitorais Locais (CELs). A orientação é da Comissão Eleitoral Central Inicial, responsável por conduzir a organização do processo eleitoral do Conselho Superior de 2025.

Os formulários devem ser enviados ao e-mail . Se a comissão local ainda não estiver completa, o Diretor-Geral do campus (DRG) deve encaminhar o documento com os nomes já definidos. A Comissão Central se encarregará de finalizar a composição dos grupos.

Também é necessário que o DRG indique um administrador para a conta de e-mail da CEL — essa indicação pode ser provisória, caso o presidente da comissão ainda não tenha sido escolhido. Após esse passo, os e-mails recebidos com solicitações de inscrição de candidatos devem ser reencaminhados à CEL local, que preencherá o formulário final com os dados dos inscritos. A Comissão Central fará a compilação geral e divulgará a lista com todos os nomes habilitados.

A próxima etapa do processo será a reunião com todas as Comissões Eleitorais Locais, marcada para terça-feira, 13 de maio, às 14h, com participação remota. O link e as orientações para a reunião serão enviados até o dia 12.

A Comissão Eleitoral Central também reforça que o prazo para a inscrição de candidaturas termina nesta quinta-feira, 8 de maio. Podem se inscrever representantes dos segmentos docente, técnico-administrativo, discente e também egressos.

