Cícero Lucena e Leo Bezerra abrem formação de novos agentes de mobilidade com anúncio de bolsa para participantes

O prefeito Cícero Lucena e o vice-prefeito Leo Bezerra deram início, na tarde desta quarta-feira (7), ao curso de formação dos aprovados no mais recente concurso para o cargo de agente de mobilidade. A aula inaugural foi realizada na sede da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de João Pessoa (Semob-JP), localizada no bairro do Cristo Redentor. Na ocasião, o gestor anunciou o pagamento de uma bolsa no valor de um salário mínimo (R$ 1.518) para auxiliar os participantes durante os três meses de capacitação.

Cícero Lucena lembrou que há 20 anos não havia novo concurso no órgão, criado na sua primeira gestão. Ele reforçou o compromisso com os concursados, ressaltando que serão nomeados após a conclusão da formação, para colaborarem com o trânsito de João Pessoa. “Diante do crescimento e desenvolvimento da nossa cidade, o trânsito exige um reforço na equipe. Há mais de 20 anos, ainda como prefeito, fui eu quem criou a Semob e realizou o primeiro concurso. E agora, com a graça de Deus, retorno para ampliar esse quadro com jovens concursados e bem treinados”, destacou Cícero Lucena.

Nesta primeira etapa, serão formados para o serviço de policiamento de trânsito e fiscalização de transportes, os primeiros 50 aprovados, de um total de 100, que após o curso intensivo de formação, com 200 horas/aula, estarão aptos ao trabalho de campo, contribuindo com a segurança viária, bem como na fluidez do tráfego de veículos. A previsão é que os outros 50 aprovados no concurso sejam chamados para o curso ainda este ano.

“A Semob-JP passou um tempo sucateada, abandonada, sendo chamada por muitos de ‘fábrica de multas’. Mas hoje não. Atualmente, não permitimos mais isso. Hoje temos equipamentos, dignidade, respeito. Trabalhamos em parceria com o Governo do Estado, com a Polícia Civil, com a Polícia Militar — lado a lado, e não mais a reboque, como era antigamente”, afirmou o vice-prefeito Leo Bezerra.

O superintendente de Mobilidade Urbana da Capital, Marcílio do HBE, destacou a transparência que a Prefeitura vem conduzindo todo o processo seletivo, desde a realização do concurso até a formação. “São nossos próprios agentes, frutos desta casa, que irão preparar os novos agentes. Mais uma vez, reafirmo: este momento está acontecendo graças à determinação do prefeito. É um dia de muita alegria, e certamente outros virão”, ressaltou o superintendente.

Pela porta da frente – Entre os concursados, a expectativa de concluir a formação e colaborar com o trânsito de João Pessoa é grande. Sidney dos Santos elogiou o processo realizado pela Prefeitura da Capital, agradeceu o apoio da bolsa anunciado pelo prefeito e projetou uma carreira que está se iniciando.

“As expectativas são as melhores possíveis. A gente estudou bastante para chegar até aqui. Estamos entrando na Prefeitura pela porta da frente. Viemos para somar. A Prefeitura precisa da gente, João Pessoa precisa da gente — e nós também precisamos de João Pessoa. O trânsito precisa de cuidados, e estamos aqui para isso: para somar e cuidar de vidas”, frisou.