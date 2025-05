Cerro Porteño x Palmeiras , PALPITES, Assistir ao vivo COM IMAGENS a Libertadores, Hoje (07), ESCALAÇÕES, PALPITES

O jogo entre Cerro Porteño x Palmeiras acontece Hoje (07) às 21h30 hs. O mandante da partida é o primeiro time do confronto QUE busca a vitória em seus domínios. Esta disputa é válida pela LIBERTADORES DA AMÉRICA 2025.

Os jogos da Libertadores são intensos e repletos de emoção, já que as equipes lutam por uma vaga na competição mais prestigiada do continente sul-americano. Cada partida é crucial, pois define o destino dos clubes e pode moldar o caminho para o sucesso ou a decepção na Copa Libertadores.

Fonte: netflamengo.com.br

Cerro Porteño x Palmeiras: Saiba onde assistir ao confronto da 4ª rodada da Libertadores 2025

Nesta quarta-feira, 7 de maio, às 21h30 (horário de Brasília), Cerro Porteño e Palmeiras se enfrentam no Estádio Ueno La Nueva Olla, em Assunção, pela 4ª rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América 2025. O duelo promete fortes emoções e será decisivo para a definição da liderança do Grupo G.

O Palmeiras chega embalado com 100% de aproveitamento na competição, somando 9 pontos nas três primeiras rodadas. Já o Cerro Porteño, com 4 pontos conquistados, ocupa a segunda colocação e busca se recuperar da derrota sofrida no primeiro turno para o time paulista, quando foi superado por 1 a 0 no Allianz Parque.

A partida será transmitida ao vivo em multiplataformas. Na TV aberta, o torcedor poderá acompanhar pela TV Globo. Já quem preferir a TV por assinatura terá a opção de assistir pelo canal ESPN. Para quem opta pelo streaming, a transmissão estará disponível pelo Disney+, garantindo acesso ao jogo de qualquer lugar com internet.

O Grupo G da Libertadores 2025 é um dos mais competitivos da edição, reunindo clubes tradicionais da América do Sul. O Verdão, tricampeão da competição (1999, 2020 e 2021), busca mais uma campanha sólida rumo ao tão sonhado tetracampeonato, enquanto o Cerro Porteño conta com a força de sua torcida para tentar complicar a vida dos brasileiros em casa.

Além do confronto entre Cerro Porteño e Palmeiras, a 4ª rodada da fase de grupos da Libertadores terá jogos entre os dias 6 e 8 de maio, com todos os sete clubes brasileiros envolvidos na competição entrando em campo. A cobertura completa dos jogos pode ser conferida nas plataformas de transmissão: Globo, ESPN, Disney+ e Paramount+, cada uma com direitos específicos por partidas.

Fique atento aos horários e aos canais para não perder nenhum lance. A expectativa é de um grande jogo, com o Palmeiras tentando manter sua invencibilidade e o Cerro Porteño lutando para seguir vivo na briga pela classificação às oitavas de final.

Tags: Cerro Porteño, Palmeiras, Copa Libertadores 2025, onde assistir, TV Globo, ESPN, Disney+, fase de grupos, Grupo G, futebol sul-americano, Libertadores ao vivo.

