Central Córdoba x Flamengo , PALPITES, Assistir ao vivo COM IMAGENS a Libertadores, Hoje (07), ESCALAÇÕES, PALPITES

O jogo entre Central Córdoba x Flamengo acontece Hoje (07) às 21h30 hs. O mandante da partida é o primeiro time do confronto QUE busca a vitória em seus domínios. Esta disputa é válida pela LIBERTADORES DA AMÉRICA 2025.

Os jogos da Libertadores são intensos e repletos de emoção, já que as equipes lutam por uma vaga na competição mais prestigiada do continente sul-americano. Cada partida é crucial, pois define o destino dos clubes e pode moldar o caminho para o sucesso ou a decepção na Copa Libertadores.

Central Córdoba x Flamengo: Saiba onde assistir ao jogo da 4ª rodada da Libertadores 2025

A quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores 2025 promete fortes emoções, e um dos confrontos mais esperados acontece entre Central Córdoba e Flamengo, na próxima quarta-feira, 7 de maio, às 21h30 (horário de Brasília). A partida será realizada no Estádio Único Madre de Ciudades, em Santiago del Estero, na Argentina, e terá transmissão ao vivo pela TV Globo (TV aberta) e pelo serviço de streaming Paramount+.

O duelo é válido pelo Grupo C da competição, que até o momento está bastante equilibrado. O Central Córdoba lidera com 7 pontos, surpreendendo muitos torcedores ao vencer o Flamengo por 2 a 1 no Maracanã, ainda no primeiro turno. Já o time carioca, mesmo com grande elenco, ocupa a 3ª colocação, somando apenas 4 pontos em três partidas disputadas.

A Libertadores 2025 conta com sete clubes brasileiros, e as transmissões das partidas estão divididas entre TV aberta, canais por assinatura e plataformas digitais. Os direitos estão com a TV Globo, a ESPN e os streamings Disney+ e Paramount+, oferecendo aos torcedores múltiplas opções para acompanhar seus times do coração.

A partida entre Central Córdoba e Flamengo é decisiva para as pretensões do clube carioca na competição. Uma vitória é fundamental para o time comandado por Tite, que busca reencontrar o bom futebol e garantir sua classificação às oitavas de final. O Flamengo entra em campo pressionado, mas com a força de jogadores como Gabigol, Arrascaeta, Pedro e De La Cruz, a expectativa é de um confronto eletrizante.

Já o Central Córdoba, embalado pela boa campanha e pelo resultado expressivo no Brasil, quer aproveitar o mando de campo para consolidar sua liderança no grupo e continuar surpreendendo no torneio continental.

Com a promessa de casa cheia na Argentina e milhares de flamenguistas ligados na TV e no streaming, este confronto ganha ares de decisão. Vale ficar atento, pois a bola rola às 21h30, com imagens ao vivo na Globo e no Paramount+.

