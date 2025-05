Bodo/Glimt x Tottenham ASSISTIR AO VIVO Liga Europa LEAGUE, 2024/25, HOJE (08/05), Palpites, Escalações

O jogo entre Bodo/Glimt x Tottenham acontece HOJE 16 hs. O mandante da partida busca a vitória em seus domínios. Esta disputa é válida pelo Liga Europa da UEFA, EUROPA LEAGUE, 2024 – 2025.

Assista na ESPN / DISNEY+

Fonte: Notícias da Champions League

Preview do Jogo: Bodo/Glimt x Tottenham Hotspur – Liga Europa 2025

Vasco tem desfalque de última hora para jogo contra o Puerto Cabello

Thunder x Nuggets ASSISTIR AO VIVO COM IMAGENS NBA HOJE (07/05), PALPITES E PRÉ-JOGO

No próximo dia 8 de maio de 2025, o Bodo/Glimt receberá o Tottenham Hotspur no Aspmyra Stadion, em Bodo, para o segundo jogo da semifinal da Liga Europa. Após a vitória por 3 a 1 em Londres no jogo de ida, o Tottenham possui uma boa vantagem, mas a equipe norueguesa ainda acredita na virada. Este confronto promete ser intenso, com o vencedor do agregado disputando a final contra Manchester United ou Athletic Bilbao.

Contexto do Jogo

O Tottenham chega a este jogo com um confortável 3-1 conquistado no primeiro jogo, realizado em Londres. Logo no início da partida, o Tottenham se adiantou com um gol de Brennan Johnson, seguido por outros dois gols de James Maddison e Dominic Solanke. No entanto, o Bodo/Glimt não desistiu e marcou um gol de consolo com Ulrik Saltnes, o que mantém suas esperanças vivas para a segunda partida. A vantagem de dois gols não é invulnerável, especialmente considerando o histórico do Bodo/Glimt em casa.

Apesar do bom desempenho na Liga Europa, o Tottenham vive uma temporada difícil na Premier League, ocupando a 16ª colocação após 19 derrotas em 35 jogos. Isso coloca a equipe em uma posição complicada na luta por uma vaga na Liga dos Campeões da próxima temporada, tornando a vitória na Liga Europa essencial.

Forma Recente e Expectativas

O Tottenham tem mostrado dificuldades fora de casa, com apenas duas vitórias nos últimos 10 jogos fora de Londres, mas confia em sua boa forma recente na Liga Europa. Já o Bodo/Glimt, apesar de ter perdido no jogo de ida, está em grande forma no seu estádio, vencendo suas últimas cinco partidas da competição, incluindo um surpreendente triunfo por 2-0 sobre o Lazio, líder da fase de grupos, nas quartas de final.

Celtics x Knicks ASSISTIR AO VIVO COM IMAGENS NBA HOJE (07/05), PALPITES E PRÉ-JOGO

Chelsea x Djurgardens ASSISTIR AO VIVO Liga CONFERENCIA UEFA 2024/25, CONFERENCE LEAGUE HOJE (08/05), PALPITES

O técnico Kjetil Knutsen, do Bodo/Glimt, tem uma tarefa árdua pela frente, mas pode contar com o apoio do seu público e com o retorno de jogadores importantes que estavam suspensos no primeiro jogo. O time norueguês se prepara para tentar uma remontada histórica, algo que seria inédito para eles em uma competição europeia de grande porte.

Escalações e Lesões

No Tottenham, o técnico Ange Postecoglou terá algumas ausências importantes. James Maddison está fora da temporada devido a uma lesão no joelho, e outros jogadores como Radu Dragusin e Lucas Bergvall também não estarão disponíveis. No entanto, o Tottenham pode contar com a volta de Dominic Solanke e Son Heung-min, que devem começar a partida.

No Bodo/Glimt, a principal ausência será o defensor Daniel Bassi, mas o time pode contar com os retornos de Patrick Berg, Hakon Evjen e Andreas Helmersen, que estavam suspensos no jogo de ida. A expectativa é que o time norueguês possa alinhar sua melhor formação para tentar inverter a desvantagem e buscar a classificação.

Perspectiva do Jogo

Embora o Tottenham tenha uma vantagem confortável, o Bodo/Glimt tem demonstrado ser um time forte em casa, o que coloca em dúvida se o time inglês conseguirá segurar a vantagem adquirida. A chave para o sucesso do Bodo/Glimt será sua capacidade de explorar a fragilidade defensiva do Tottenham, que tem lutado para manter a consistência em jogos fora de casa. Para o Tottenham, evitar sofrer muitos gols será crucial para garantir a classificação, mesmo que o time sofra uma pressão intensa.

Prognóstico

O Tottenham Hotspur deve ser considerado o favorito para avançar, mas o Bodo/Glimt não deve ser subestimado. O time norueguês tem a motivação de fazer história ao chegar à final da Liga Europa, o que certamente os impulsionará a dar tudo em campo. No entanto, é difícil ver o Tottenham perdendo uma vantagem tão grande, especialmente após seu desempenho no jogo de ida.

Palpite: Bodo/Glimt 2-2 Tottenham Hotspur (Tottenham vence por 5-3 no agregado)

Estatísticas Relevantes

Bodo/Glimt na Liga Europa (2025): WWLWWL

WWLWWL Tottenham Hotspur na Liga Europa (2025): WLWDWW

WLWDWW Bodo/Glimt em casa na Liga Europa: 5 vitórias consecutivas

5 vitórias consecutivas Tottenham Hotspur fora de casa na Liga Europa: 1 vitória nas últimas 5 partidas

Ambas as equipes têm jogado um futebol interessante nesta temporada, e este jogo promete ser cheio de emoção. Os torcedores do Tottenham esperam que a equipe consiga manter sua vantagem e selar sua vaga na final da Liga Europa. Por outro lado, o Bodo/Glimt buscará escrever mais um capítulo histórico, aproveitando o fator casa para tentar a remontada.

Onde Assistir?

A Europa League é transmitida no Brasil pela ESPN e pelo Star+. Além disso, algumas partidas podem ser exibidas pela Paramount+. É sempre bom conferir a programação, pois pode variar.

A final pode ser transmitida pelo SBT.

Tags:

Champions League, Roma Manchester United Arsenal PSV

#Atalanta #B04