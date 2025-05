ASSISTIR AO VIVO Mushuc Runa x Cruzeiro , HOJE (07), SUL-AMERICANA 2025, ESCALAÇÃO E PALPITES

Futebol ao vivo na TV e no celular é hoje: Mushuc Runa x Cruzeiro acontece HOJE (07) às 21h30 hs, confira detalhes de transmissão e prováveis escalações.

A partida de hoje é válida pela Copa Sul-Americana acontecerá como na data descrita acima e o mandante do jogo é o primeiro time . Esta será uma das principais partidas desta fase da competição.

Por Notícias do Vasco

Mushuc Runa x Cruzeiro: Onde Assistir ao Jogo da 4ª Rodada da Sul-Americana 2025

A Copa Sul-Americana 2025 segue movimentando os torcedores sul-americanos, e nesta quarta-feira (7), às 21h30 (horário de Brasília), o Cruzeiro entra em campo para encarar o surpreendente Mushuc Runa, do Equador, pela 4ª rodada da fase de grupos. A partida será realizada no Estádio Fernando Guerrero, em Riobamba, e terá transmissão exclusiva no streaming pelo Paramount+.

Onde assistir Mushuc Runa x Cruzeiro ao vivo?

Os torcedores que desejam acompanhar o duelo entre equatorianos e brasileiros devem sintonizar no Paramount+, plataforma de streaming que detém os direitos exclusivos desta partida. Nenhuma emissora de TV aberta ou fechada exibirá o confronto.

Além disso, os jogos da Sul-Americana contam com transmissões no SBT (TV aberta), ESPN (TV fechada), Disney+ e Paramount+ (streaming), a depender de cada rodada e dos confrontos.

Situação das equipes no Grupo E

O Mushuc Runa vem sendo a grande surpresa da competição até aqui. Com três vitórias em três jogos, o clube equatoriano soma 9 pontos e lidera com folga o Grupo E. Já o Cruzeiro vive uma fase delicada: após três rodadas, a equipe mineira ainda não somou pontos e ocupa a lanterna da chave.

Na partida de ida, disputada em Belo Horizonte, o Mushuc Runa venceu o Cruzeiro por 2 a 1, resultado que aumentou a pressão sobre o time brasileiro.

Data e horário da partida

Data: Quarta-feira, 7 de maio de 2025

Quarta-feira, 7 de maio de 2025 Horário: 21h30 (horário de Brasília)

21h30 (horário de Brasília) Local: Estádio Fernando Guerrero, Riobamba (Equador)

Estádio Fernando Guerrero, Riobamba (Equador) Transmissão: Exclusiva no Paramount+

Expectativa para o confronto

A situação do Cruzeiro na Sul-Americana é dramática, e a partida contra o líder do grupo pode ser decisiva para as esperanças de classificação. Uma nova derrota pode significar a eliminação precoce da equipe. Por outro lado, o Mushuc Runa pode garantir matematicamente a vaga para a próxima fase em caso de vitória.

A torcida celeste espera uma reação imediata, mesmo diante das dificuldades de jogar fora de casa, em altitude, e contra um adversário embalado.

Onde assistir à Copa Sul-Americana 2025?

A Copa Sul-Americana 2025 terá transmissão exclusiva no Brasil pelas plataformas de streaming Paramount+ e ESPN/Star+. Alguns jogos também podem ser exibidos na TV fechada pelo grupo Disney (ESPN). Para acompanhar todas as partidas, é necessário assinar um dos serviços disponíveis.