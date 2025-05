ASSISTIR AO VIVO Cerro Largo x Universidad Católica , HOJE (07), SUL-AMERICANA 2025, ESCALAÇÃO E PALPITES

Futebol ao vivo na TV e no celular é hoje: Cerro Largo x Universidad Católica acontece HOJE (07) às 19 hs, confira detalhes de transmissão e prováveis escalações.

A partida de hoje é válida pela Copa Sul-Americana acontecerá como na data descrita acima e o mandante do jogo é o primeiro time . Esta será uma das principais partidas desta fase da competição.

Por Notícias do Vasco

Cerro Largo x Universidad Católica-EQU: Tudo sobre o confronto pela Sul-Americana e os esportes em destaque nesta semana

O esporte movimenta o mundo, e a semana está recheada de grandes eventos em diversas modalidades. Um dos destaques do futebol sul-americano é o confronto entre Cerro Largo e Universidad Católica del Ecuador, válido pela 4ª rodada do Grupo B da CONMEBOL Sul-Americana. A bola rola nesta quarta-feira (07/05), às 19h (horário de Brasília), no tradicional Estadio Centenario, em Montevidéu, Uruguai. A partida será transmitida ao vivo pelos canais ESPN 3 e Disney+ no Brasil.

Análise do confronto Cerro Largo x Universidad Católica

As duas equipes vivem momentos distintos na competição. O Cerro Largo, com sete pontos, ocupa a segunda colocação do grupo, enquanto a Universidad Católica-EQU, líder com nove pontos, busca garantir matematicamente sua vaga na próxima fase. O equilíbrio marcou o único duelo anterior entre os times, que terminou empatado por 0 a 0.

Entre os destaques individuais, o meio-campista Mauro Díaz, da equipe equatoriana, se sobressai com alta criatividade ofensiva e boa técnica. Já o goleiro José Agustín Pérez, do Cerro Largo, tem sido peça fundamental com defesas decisivas. O árbitro será o boliviano Ivo Mendez Chavez, conhecido por média baixa de cartões (0.44 cartões vermelhos e 4.16 amarelos por jogo).

Probabilidades segundo a bet365:

Vitória do Cerro Largo: 2.25 (44%)

Empate: 3.25 (24%)

Vitória da Universidad Católica: 3.10 (32%)

Esportes em alta na semana

Além do futebol, várias modalidades também se destacam e movimentam as apostas esportivas:

Basquete

Os Playoffs da NBA continuam eletrizantes, com duelos como Celtics x Knicks e Warriors x Timberwolves. Na Europa, a EuroLeague entra na fase decisiva.

Vôlei e Vôlei de Praia

Competições internacionais reúnem as seleções de ponta do mundo. O Brasil segue firme nas preparações para os torneios classificatórios olímpicos.

Fut7 e Futsal

Torneios nacionais e internacionais estão em andamento, com destaque para a Liga Fut7 Brasil e os preparativos para a Copa do Mundo de Futsal da FIFA.

MMA (UFC)

A temporada do UFC traz duelos intensos com nomes como Islam Makhachev, Alexandre Pantoja e Charles do Bronx em ação.

Tênis

As disputas seguem acirradas nos torneios preparatórios para Roland Garros. Nomes como Carlos Alcaraz, Jannik Sinner e Iga Świątek são os destaques.

Esportes a Motor

A Fórmula 1 se aproxima do GP de Miami, enquanto a MotoGP traz emoção e disputas por milésimos de segundo.

Tênis de Mesa, Polo Aquático e Handebol

Modalidades que vêm crescendo em audiência e participação, especialmente com o ciclo olímpico em andamento.

E-Sports

Títulos como League of Legends, CS2, e Valorant movimentam milhões de fãs com ligas regionais e internacionais.

Outros esportes em ascensão

Modalidades como Beisebol, Futebol Americano, Críquete, Rugby, Dardos, Sinuca Inglesa, Badminton, Futebol Australiano, Ciclismo, Floorball e Bandy vêm ganhando espaço nas casas de apostas e nas transmissões digitais.

Onde acompanhar tudo ao vivo?

Você pode acompanhar os principais eventos ao vivo nos canais ESPN, Star+, Sportv, Premiere, TNT Sports, Amazon Prime Video, NBA League Pass, UFC Fight Pass e plataformas como Sofascore, que oferece placares em tempo real, estatísticas detalhadas e transmissões integradas.

Onde assistir à Copa Sul-Americana 2025?

A Copa Sul-Americana 2025 terá transmissão exclusiva no Brasil pelas plataformas de streaming Paramount+ e ESPN/Star+. Alguns jogos também podem ser exibidos na TV fechada pelo grupo Disney (ESPN). Para acompanhar todas as partidas, é necessário assinar um dos serviços disponíveis.