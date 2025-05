ACEs se atualizam em capacitação promovida por técnicos do Estado – Prefeitura Municipal de Ubatuba

Durante toda esta semana, Ubatuba recebe uma capacitação voltada aos Agentes Comunitários de Endemias (ACEs), promovida pela equipe técnica do Governo do Estado. Cerca de 20 profissionais participam do treinamento, que tem como objetivo atualizar os conhecimentos sobre as arboviroses – doenças causadas por vírus transmitidos por mosquitos, como dengue, zika e chikungunya.

A capacitação abrange temas como identificação de criadouros, manejo integrado de vetores, orientações para abordagem comunitária e atualização dos protocolos de vigilância e controle. A ação busca fortalecer a atuação dos agentes na linha de frente do combate a essas doenças, especialmente em um contexto de aumento de casos em diversas regiões do país.

“Essa capacitação é importante para todos, principalmente pros novos agentes recém contratos, para eles aprenderem toda a base para iniciar o trabalho, é importante ter todo esse conhecimento para poder repassar corretamente a população”, contou o interlocutor do Grupo de Vigilâncias Epidemiológica do Estado de São Paulo, Francisco dos Santos.

A expectativa é que, com o conteúdo abordado na capacitação, os agentes estejam ainda mais preparados para orientar a população e atuar diretamente na redução dos focos do mosquito transmissor.

“É através deste treinamento que os novos agentes convocados pelo concurso vão aprender sobre as diretrizes nacionais que regem a função, entender a importância e direcionar o trabalho de campo”, completou o diretor da Vigilância em Saúde, Neilton Lima.