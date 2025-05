9ª Semana do Bebê terá como foco tempo de qualidade em família – Prefeitura Municipal de Ubatuba

Entre os dias 11 e 16 de maio, a Prefeitura de Ubatuba realiza a 9ª edição da Semana do Bebê, evento que integra secretarias e instituições pela promoção de políticas públicas para a primeira infância. Este ano, o tema central será “Tempo de qualidade em família”, com atividades que visam fortalecer os vínculos familiares e refletir sobre os desafios de educar e cuidar de crianças de 0 a 6 anos.

Após um ano atípico em 2024 — quando o evento enfrentou entraves devido ao período eleitoral e outros trâmites administrativos — a edição de 2025 marca uma retomada fortalecida, com a renovação do comitê organizador. A última eleição do grupo havia ocorrido em 2022, quando o grupo era composto por 52 integrantes. Agora, o novo comitê conta com 62 membros representantes de diversas secretarias municipais, garantindo maior representatividade e caráter deliberativo às decisões.

O tema da edição deste ano foi definido em meio a várias sugestões, sendo escolhido pela maioria dos votos. “A proposta é refletir sobre como as famílias têm dedicado tempo para o convívio com seus filhos, diante dos desafios impostos pelo uso das tecnologias, redes sociais, rotinas de trabalho e as transformações sociais que impactam diretamente o desenvolvimento infantil”, explicou a diretora de Políticas Educacionais e uma das articuladoras do comitê, Roc Sane Teodoro Nassa.

As ações acontecerão em todas as regiões de Ubatuba, envolvendo creches (CEIs) e escolas de educação infantil (EMEIs), com o objetivo de alcançar o maior número possível de crianças, famílias e profissionais da educação.

Uma semana para refletir sobre o que realmente importa

Com o lema “Entre o trabalho e as tarefas, existe algo precioso que não volta: o tempo com quem mais amamos”, a Semana do Bebê 2025 quer provocar uma reflexão coletiva sobre o ritmo da vida moderna e o impacto desse estilo de vida no desenvolvimento saudável da criança.

“A proposta é construir, junto com a comunidade, uma cidade que priorize a infância e valorize as relações familiares como parte essencial de um futuro mais justo e afetuoso”, finalizou Roc Sane.

Destaques da Programação – 07 A 16 DE MAIO DE 2025

07/05 (quarta-feira)

8h30: Grupo de Famílias Grávidas – Ipiranguinha (Vínculo)

11h00: Educação em Saúde com as Crianças e responsáveis da E.M. Renata Castilho – Saco da Ribeira (Parasitoses e Importância da Vacinação)

11/05 (domingo)

Celebração do início da 9ª Semana do Bebê em comunidades religiosas.

12/05 (segunda-feira)

Entrega do enxoval à primeira criança nascida nesta data na Santa Casa de Ubatuba;

Início da Semana do Bebê nas escolas;

Início das visitas com Dra. Graça nas escolas para conscientização sobre higiene bucal.

Entrevista na Rádio Costa Azul (Programa da Manhã) para divulgação do evento.

14h00: Estimulação Precoce – Cuidados e Afetos, com a fonoaudióloga Graziela (Centro de Especialidades Médicas)

Escolas participantes por região:

REGIÃO SUL

CEI Ana Paula do Prado/Sertão da Quina

CEI Maria Lúcia da Nóbrega/Rio Escuro

CEI Luiza Basílio/Lázaro

EMEI Judith Cabral/Perequê-Mirim

REGIÃO CENTRAL

EMEI José Carlos Pereira/Centro

CEI Profª Heloísa M.S. Teixeira (Tia Helô)/Sumaré

CEI Profº Corsino/Estufa II

CEMPRI Profª Marta Helena/Centro

E.M. João Alexandre/Sesmarias

REGIÃO CENTRO-SUL

EMEI Joaquim Luiz Barbosa/Bela Vista

EMEI Irmã Sofia Rodrigues/Ipiranguinha

CEI Monique Muniz/Ipiranguinha

CEI José Hércules/Parque dos Ministérios

REGIÃO NORTE

EMEI Profª Maria Alice Leite/Perequê-Açu

EMEI Profª Alba Regina da Silva/Taquaral

EMEI Terezinha Fernandes/Pedreira

13/05 (terça-feira)

9h00: “Vínculo mãe e filho desde o pré-natal: cuidados com a criança” – com Dr. Cauê e Dra. Natália (Ginecologista e Pediatra)

19h00: Abertura oficial da 9ª Semana do Bebê com transmissão online

Local: Teatro Municipal de Ubatuba

Endereço: Praça Exaltação à Santa Cruz, nº 22 – Centro

14/05 (quarta-feira)

8h30: Importância da Saúde Bucal – cuidados de 0 a 6 anos – Dra. Graça (Centro de Especialidades Médicas)

Palestra para os pais com Dra. Graça e enfermeira Sheila no CEM

15h45: “A importância da implementação do Plano Municipal para a Primeira Infância no Território” – com Silvia Magalhães (União Nacional dos Conselhos Municipais da Educação)

15/05 (quinta-feira)