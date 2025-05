Túnel Rebouças será fechado para manutenção – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

As galerias de sentido oposto funcionarão com uma faixa reversível – Divulgação/Prefeitura do Rio

A CET-Rio informa que as galerias do Túnel Rebouças, no sentido Centro, serão fechadas, nesta terça-feira (6/5), das 23h30 às 5h, para serviços de manutenção. As galerias de sentido oposto funcionarão com uma faixa reversível, da esquerda no sentido Centro. As outras duas faixas de trânsito, sentido Lagoa.

Sinalização específica será instalada para orientar e alertar os motoristas, e operadores da CET-Rio farão o monitoramento das condições do trânsito e, se necessário, irão atuar. Além disso, os tempos semafóricos serão ajustados para a fluidez nas rotas de desvios e nos principais corredores da região.

A programação poderá ser suspensa a qualquer momento em razão de condições climáticas ou por questões operacionais da cidade.