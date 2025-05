Temporada CET define a programação de maio

João Paulo Sardinha





O CET (Centro de Estudos Teatrais) será palco para inúmeros espetáculos dos mais variados gêneros em maio. A tradicional temporada de teatro começa no próximo sábado (10), às 21h, com o espetáculo “O Arquiteto e o Imperador da Assíria”, do Grupo de Teatro BlasFêmeas, que aborda um clássico sobre autoritarismo e desigualdades.

Todas as peças são gratuitas, com ingresso solidário (um pacote de trigo ou fubá). As reservas eletrônicas podem ser feitas neste site.

Programação



Todos os sábados

10 de maio – 21h – Com intérprete de Libras

O Arquiteto e o Imperador da Assíria (Lei Paulo Gustavo)

Grupo de Teatro BlasFêmeas

Gênero: Drama

Classificação: 16 anos

Duração: 90 minutos

Em isolamento após acidente, sobrevivente manipula nativo ingênuo, explorando sua inocência para estabelecer um reinado baseado em valores étnicos e morais distorcidos. Clássico sobre autoritarismo e desigualdades.

17 de maio – 21h

“Pernaltas”

Trupe Baião de 2

Categoria: Circo

Classificação: Livre

Duração: 50 min

A Trupe Baião de 2 apresenta “Pernaltas!”, um espetáculo circense inovador que celebra a perna de pau e a união entre gerações. O projeto terá apresentações com sete artistas explorando a perna de pau como elemento central de uma narrativa lúdica. “Pernaltas!” é um laboratório cênico que usa a “pernalturgia” para desenvolver as capacidades dos artistas através de uma dramaturgia original, promovendo a interação com o ambiente urbano.

24 e 31 de maio – 21h

Por trás da casa fechada

Núcleo de Interpretação WR

Gênero: drama

Classificação: 12 anos

Duração: 50 minutos

Ambientado em 1957, o espetáculo acompanha a trajetória do casamento de Cecília e Domingos. Inicialmente marcado por juras de amor, o relacionamento chega ao fim devido a um mal-entendido. A peça Por trás da casa fechada propõe uma reflexão sobre a durabilidade dos laços matrimoniais, explorando a conhecida máxima “Até que a morte os separe”, e questiona a busca pela perfeição. A montagem também aborda o impacto destrutivo das fake news.

Serviço

CET – Centro de Estudos Teatrais

Av. Olivo Gomes, 100 – Santana



