Supercampeonato Veterano 2025 tem 32 clubes inscritos – Agência de Notícias

Congresso Técnico ocorrerá no dia 15 de maio, às 19h, no Salão de Vidro do Paço Municipal

O Supercampeonato de Veteranos, promovido pela Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida (Sequav), contará com a participação de 32 clubes na temporada 2025. Já a inscrição para os atletas que vão participar da primeira rodada do torneio municipal foi prorrogada. O prazo termina no dia 16 de maio.

Participarão do Supercampeonato Veterano 2025 os seguintes times: AA Juventude, EC Comercial, AA Tigrão do Éden, EC Gunhê, AA Vila Carvalho, EC Jardim Planalto/Cipack, AD Botafogo R3, EC Laranjeiras, AE Parque São Bento, EC Palestra, Alvorada FC, EC Unidos Aparecidinha/Monteiro, América FC Pinheiros, Internacional Vila Angélica, Amigos de Sorocaba FC, Náutico Sorocaba, Amigos Tricolores FC, SESE, Atlético (AFA), União Atlético Esmeralda, Atlético Parque São Bento, União FC do Mineirão, CA Barcelona, União Iporanga, CAP/Extrela, Unidos do Paineiras FC/Expresso, Celta FC, Unidos do São Guilherme FC, Consor/BRT Sorocaba, Vidaeco EC, Dinamarca FC e Xuris FC.

De acordo com a Sequav, o Congresso Técnico ocorrerá no dia 15 de maio, às 19h, no Salão de Vidro do Paço Muncipal, localizado no andar térreo do Paço Municipal, situado na Avenida Eng. Carlos Reinaldo Mendes, 3.041, no Alto da Boa Vista.

Na ocasião, a Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida apresentará às equipes inscritas todas as regras da competição municipal, a forma de disputa, a organização dos grupos, quantos times se classificam para a fase seguinte, entre outros detalhes fundamentais do regulamento.

O atendimento aos clubes é realizado de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, no CIC, que está localizado na Rua Comendador Hélio Molzoni, 260, no bairro Santa Rosália. Mais informações podem ser obtidas de segunda a sexta, das 9h às 16h, pelo e-mail: [email protected], pelo telefone: (15) 99828-9807 ou ainda no site da Sequav: https://esporte.sorocaba.sp.gov.br/campeonatos/supercampeonato-veterano/.