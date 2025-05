Sessão da Tarde exibe Hoje, Terça (06/05) na Globo; O Maior Amor do Mundo; QUE HORAS COMEÇA, sinopse

Por MRNews



Terça-feira, 06/05/2025

Sessão da Tarde

O Maior Amor do Mundo

Título Original: Mother’s Day

País de Origem: Americana

Ano de Produção: 2016

Diretor: Garry Marshall

Elenco: Britt Robertson, Jason Sudeikis, Jennifer Aniston, Julia Roberts, Kate

Hudson, Timothy Olyphant

Classe: Comédia, Romance

O filme segue a vida de diferentes mães no Dia das Mães.

Sessão da Tarde de Terça-feira (06/05/2025): Globo exibe “O Maior Amor do Mundo”

A programação da Sessão da Tarde da Globo para esta terça-feira, 6 de maio de 2025, vai emocionar os telespectadores com uma comédia romântica repleta de sentimentos, lições de vida e grandes estrelas de Hollywood. O destaque do dia é o filme “O Maior Amor do Mundo” (Mother’s Day), lançado em 2016.

Um filme para rir, se emocionar e refletir

Dirigido por Garry Marshall, mesmo responsável por sucessos como Idas e Vindas do Amor e Noite de Ano Novo, o longa reúne um elenco de peso, incluindo Julia Roberts, Jennifer Aniston, Kate Hudson, Jason Sudeikis, Britt Robertson e Timothy Olyphant.

A trama acompanha diferentes histórias que se entrelaçam na véspera do Dia das Mães. Mães solteiras, pais viúvos, filhos adotados e relações familiares conturbadas formam o pano de fundo para mostrar os desafios, alegrias e complexidades dos laços maternos.

Com uma narrativa leve e cativante, o filme entrega momentos de humor, emoção e reflexões sobre o verdadeiro significado da maternidade e da família, independentemente das formas que ela possa assumir.

Elenco e personagens marcantes

Cada personagem traz uma perspectiva única sobre o Dia das Mães. Sandy (Jennifer Aniston) é uma mãe divorciada que lida com o fato de o ex-marido ter se casado com uma mulher mais jovem. Bradley (Jason Sudeikis), por sua vez, tenta criar suas filhas sozinho após a morte da esposa.

Enquanto isso, Miranda (Julia Roberts) é uma empresária bem-sucedida, mas com conflitos não resolvidos com sua filha biológica, e Jesse (Kate Hudson) enfrenta desafios ao esconder da família que se casou com um indiano. As histórias se cruzam de forma envolvente e revelam como o amor e a aceitação são fundamentais para qualquer relação.

Sessão da Tarde imperdível

Se você busca um filme com drama, comédia e romance, “O Maior Amor do Mundo” é a escolha certa para a tarde de terça-feira. Uma produção tocante que destaca as nuances da maternidade moderna e os vínculos afetivos em diferentes contextos.

Não Perca na Globo – Terça, 06/05/2025:

Sessão da Tarde (15h30 – Horário de Brasília): O Maior Amor do Mundo

O Maior Amor do Mundo Filme indicado para toda a família!

