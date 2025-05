Seop coíbe circulação irregular de motocicletas em ciclofaixa de Copacabana – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

A ação teve como objetivo impedir o uso indevido da ciclofaixa por motocicletas – Divulgação

A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop), por meio do Programa Rio + Seguro, realizou, na segunda-feira (5/5), uma operação para coibir a circulação irregular de motocicletas na ciclofaixa localizada na Rua Figueiredo Magalhães, em Copacabana, na Zona Sul da cidade.

A ação teve como objetivo impedir o uso indevido desses espaços por motocicletas, garantindo o ordenamento na faixa destinada exclusivamente aos ciclistas e atuando na prevenção de acidentes de trânsito. Como resultado, diversos motociclistas foram abordados, totalizando 42 autuações pela prática irregular, além da remoção de três motocicletas.

– Ciclofaixas são espaços destinados exclusivamente aos ciclistas e devem ser respeitados. A circulação de motocicletas nesses locais, além de ilegal, coloca em risco a vida de quem utiliza a via corretamente. Cumprir as leis de trânsito é uma forma de exercer a cidadania e contribuir para a segurança de todos. Seguiremos atuando com firmeza para coibir esse tipo de infração e garantir o ordenamento na região – disse o secretário de Ordem Pública, Brenno Carnevale.