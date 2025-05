São José Basketball volta a jogar agora no Paulista no 2º semestre

Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida

Com a derrota para o Vasco na última sexta-feira (2) por 88 a 83, as atenções do Farma Conde São José Basketball agora se voltam para o Campeonato Paulista, que terá início em agosto.

O time joseense lutou até o fim, mas o Vasco fechou a série das oitavas de final do NBB em 3 a 1 e avançou para a próxima fase, eliminando os joseenses do torneio. A partida decisiva contou com mais de 3 mil torcedores presentes na Arena, apoiando a equipe da casa.

O São José encerra a temporada 2024/25 na qual foi vice-campeão paulista, além de fazer uma bela campanha de recuperação no NBB, após um início conturbado, vencendo as cinco principais equipes do torneio.

O ala/armador Adyel e o ala/pivô Douglas dos Santos foram os cestinhas joseenses da partida, com 18 pontos cada. Douglas também pegou 8 rebotes e distribuiu 5 assistências. Pelo lado do R10 Score Vasco da Gama, Eugeniusz foi o maior pontuador, com 21 pontos e 5 assistências.

Nos playoffs, todas as séries são disputadas no formato melhor-de-cinco jogos, no qual a equipe que vencer três partidas avança à próxima fase. A tabela da série ficou assim:

Jogo 1 – 23/04 (quarta-feira) às 19h30 – Farma Conde São José Basketball 75 x 85 R10 Score Vasco da Gama – Farma Conde Arena

Jogo 2 – 26/04 (sábado) às 17h – R10 Score Vasco da Gama 89 x 83 Farma Conde São José Basketball – Ginásio de São Januário

Jogo 3 – 28/04 (segunda-feira) às 19h30 – R10 Score Vasco da Gama 78 x 81 Farma Conde São José Basketball – Ginásio de São Januário

Jogo 4 – 02/05 (sexta-feira) às 19h30 – Farma Conde São José Basketball 83x 88 R10 Score Vasco da Gama – Farma Conde Arena



