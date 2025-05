Saae/Sorocaba conclui manutenção preventiva no lago do Parque das Águas – Agência de Notícias

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) de Sorocaba concluiu a manutenção preventiva e a remoção de plantas aquáticas no lago do Parque das Águas, localizado no Jardim Abaeté. A intervenção ocorre periodicamente, para auxiliar na manutenção do local e evitar a proliferação das plantas que podem prejudicar a vida aquática, além de retomar o seu visual de origem.

A ação, que teve início no fim de fevereiro, foi executada por equipes de servidores da autarquia. Na ação, foram mobilizadas duas equipes, uma escavadeira anfíbia (flutuante), uma escavadeira hidráulica, uma retroescavadeira e caminhões para a retirada dos resíduos.

Do início dos trabalhos até fim de março, por intermédio das duas escavadeiras (uma flutuante e uma hidráulica), foram removidos sedimentos acumulados no fundo do lago, no trecho paralelo aos sanitários, até a passarela de pedestres.

Durante todo o mês de abril, no segundo trecho do lago, equipes no solo e em embarcação, de forma manual, utilizaram cabos e cordas para cortar e arrastar a vegetação para um ponto ao alcance da retroescavadeira. Além disso, foi feita a roçagem das encostas no entorno do lago.

A vegetação removida foi descartada no Aterro de Inertes pela Secretaria de Serviços Públicos e Obras (Serpo), em caminhão com capacidade para até seis metros cúbicos, também utilizado na operação.

Esse foi o mesmo sistema adotado com sucesso pelo Município para realizar a limpeza nos lagos do Parque das Águas e na Bacia de Contenção do Abaeté, entre setembro e outubro de 2021, março e julho de 2022, janeiro de 2023 e maio de 2024.