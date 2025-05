Região é finalista em prêmio de melhor experiência gastronômica

Posted on

O Túnel José Alencar vai ser interditado para serviços de manutenção – Prefeitura do Rio A CET-Rio informa que o Túnel Vice-Presidente José Alencar será interditado, nesta terça-feira (22/8), no sentido Santa Cruz, das 23h às 4h, para serviços de manutenção. A calha do BRT será interditada, e os ônibus serão desviados no by pass […]