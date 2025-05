Prefeitura realiza ação de vacinação contra gripe influenza no Pátio Cianê Shopping – Agência de Notícias

Foto: Secretaria Municipal da Saúde (SES)

Com objetivo de imunizar a população contra gripe influenza, a Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria da Saúde (SES), realizará, no sábado (10), das 10h às 16h, uma ação de vacinação no Pátio Cianê Shopping.

A ação acontecerá no Bloco B, piso 1, próximo à loja Polo Wear. As vacinas estarão disponíveis para idosos acima de 60 anos, crianças com idade de 6 meses a 5 anos, 11 meses e 29 dias (menores de 6 anos), gestantes e grupo prioritário (confira lista na arte).

A SES destaca que é de fundamental importância que toda a população-alvo compareça, levando a Carteira de Vacinação e documento de identificação com foto e que as crianças estejam acompanhadas dos responsáveis. Vale ressaltar que grupos especiais devem levar a prescrição médica que e comprove a comorbidade relatada.

Até o momento, foram imunizadas 42.621 pessoas contra a gripe influenza em Sorocaba, o que representa 18,68% da cobertura vacinal. Vale ressaltar que a meta preconizada pelo Ministério da Saúde (MS) é de 90%.