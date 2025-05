Prefeitura de Sorocaba e CIEE têm processo seletivo contínuo para estágios na Administração Municipal – Agência de Notícias

A Prefeitura de Sorocaba, por meio das Secretarias de Recursos Humanos (SERH) e do Centro de Integração Empresa Escola (CIEE), mantém um processo seletivo contínuo para estagiários interessados em atuar na Administração Municipal. São mais de mil vagas disponíveis, para estudantes de diversas áreas, e o cadastro pode ser feito no site do CIEE (https://portal.ciee.org.br/) ou diretamente pelo link: https://web.ciee.org.br/login.

“Essa iniciativa é possível a partir de convênio entre a Prefeitura e o CIEE, para estudantes universitários em inúmeras áreas de atuação, como, por exemplo, Tecnologia da Informação, Engenharia, Arquitetura, Recursos Humanos, Administração, Direito, Educação, entre muitas outras. Assim como há vagas para alunos do terceiro ano do ensino médio ou técnico/profissionalizante”, explica o secretário da SERH, Cleber Fernandes.

O cadastro pode ser feito a qualquer momento pelo interessado e as provas são on-line. Porém, quando a Prefeitura precisa de vagas específicas, é feito um chamamento, com processo seletivo específico, como aquele que está em andamento para a área da Educação. Outra novidade é que esse convênio com o CIEE permite também estágio para pós-graduados da área jurídica.

Além do site do CIEE, mais informações podem ser obtidas diretamente com a SERH, pelo e-mail: [email protected] e pelos telefones: (15) 3238-2226 e (15) 3238-2369.

Educação

O Poder Público, desde o dia 1º de maio, inclusive, está com inscrições abertas, especificamente, para o processo seletivo para estágio de nível superior na área da Educação. Elas prosseguem até 15 de maio. Os estagiários contratados serão remunerados com bolsa-auxílio, no valor de R$ 900, além de auxílio-transporte de R$ 184,80. A carga horária é de 25 horas semanais.

As oportunidades disponíveis são para estudantes que estão cursando Ensino Superior em: Pedagogia (Licenciatura), Pedagogia (Bacharelado), Educação Especial (Licenciatura), Letras Português (Licenciatura), Letras – Português/Inglês (Licenciatura), Letras – Português/Espanhol (Licenciatura), Letras Português/Francês (Licenciatura) e Matemática (Licenciatura).

As provas serão realizadas on-line, no mesmo período das inscrições, podendo ser feitas a qualquer dia nesse prazo, incluindo sábados, domingos ou feriados. Para se inscrever e fazer a prova on-line, basta acessar o link: https://pp.ciee.org.br/vitrine/13163/detalhe.