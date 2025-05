Operação Impacto Integrada reforça segurança em São José

Paula Paz





Secretaria de Proteção ao Cidadão

As forças de segurança do programa São José Unida, coordenado pela Prefeitura de São José dos Campos, realizaram nesta quarta-feira (30) mais uma Operação Impacto Integrada, planejada e conduzida pela Polícia Militar, por meio do 46º Batalhão. Durante a ação, duas pessoas foram presas pelos crimes de receptação e jogo de azar.

Ação conjunta

A Polícia Militar participou com equipes de radiopatrulhamento, ROCAM, Força Tática e apoio da CPTran (Comando de Policiamento de Trânsito).

A operação também contou com a participação de órgãos parceiros, como a Guarda Civil Municipal (ROMU e GTAM), Fiscalização de Posturas, Departamento de Trânsito, Detran-SP e representantes da Prefeitura de Caçapava.

Regiões atendidas

As equipes atuaram nas regiões leste e sul de São José dos Campos e também em Caçapava, com ações preventivas e repressivas contra crimes contra a vida e o patrimônio. Foram realizadas abordagens, buscas por criminosos e bloqueios para fiscalização de veículos em desacordo com a legislação de trânsito urbano, com apoio do Detran-SP.

Além disso, bares e adegas em funcionamento irregular foram fiscalizados com apoio da Atividade Delegada.

Saldo da Operação

2 pessoas presas por receptação e envolvimento com jogo de azar

5 máquinas caça-níqueis apreendidas

457 pessoas abordadas

424 veículos fiscalizados

131 autos de infração de trânsito lavrados

48 carros removidos ao pátio

20 motos removidas ao pátio

1 moto furtada recuperada

1 adolescente apreendido pelo crime de homicídio

5 adegas autuadas por irregularidades

2 adegas interditadas

A Operação Impacto Integrada reforça o compromisso das Forças de Segurança e da Prefeitura de São José dos Campos em proteger a população e garantir a ordem pública com ações coordenadas, presença firme nas ruas e resultados concretos.



