Nova Arena da Graça será entregue à população com mais conforto e segurança para prática de esporte

Posted on

Manicure é uma das vagas de trabalho disponíveis – Arquivo/Prefeitura do Rio A Prefeitura do Rio, por meio da Secretaria de Trabalho e Renda (SMTE), divulga, nesta segunda-feira (9/1), as oportunidades de trabalho disponíveis no município e Região Metropolitana. São 420 postos abertos para todos os níveis de escolaridade. Do total, 155 vagas são destinadas […]