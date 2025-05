Incentivo do Governo de MS viabiliza investimento de R$ 16 bilhões em nova fábrica de celulose no Estado

O governador Eduardo Riedel se reuniu na manhã desta terça-feira (6) com o presidente da Bracell, Praveen Singhavi, para assinar o termo de concessão de incentivos fiscais que garante a segurança jurídica necessária para viabilizar a instação de uma nova fábrica de celulose em Mato Grosso do Sul. O investimento deve somar R$ 16 bilhões e é o primeiro de celulose solúvel do Estado, um dos maiores do Brasil atualmente.

A nova fábrica será erguida em Bataguassu e reforça o ‘status’ de Vale da Celulose da região leste de Mato Grosso do Sul, fruto de uma política voltada para a expansão econômica a partir das potencialidades sul-mato-grossenses, com diversificação e desenvolvimento das cadeias produtivas, além da criação de um ambiente propício para negócios.

Durante o encontro, foram tratados também os avanços no processo de licenciamento ambiental para a construção da fábrica, sendo que a empresa já entregou ao Imasul (Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul) a EIA/RIMA (Estudo e Relatório de Impacto Ambiental). A expectativa é que a licença prévia seja emitida até dezembro.

“Mato Grosso do Sul possui enorme potencial de desenvolvimento em diversas áreas. Temos grandes desafios em infraestrutura, mas também temos feitos grandes avanços em saúde, logística, sustentabilidade, energia, educação, e bilhões previstos em infraestrutura para todo Estado, especialmente na Costa Leste do Estado”, frisa o governador Eduardo Riedel, que completa.

“O Governo está comprometido com o crescimento de Mato Grosso do Sul e em trabalhar para garantir um ambiente de desenvolvimento e competitividade que garanta sucesso ao projeto e oportunidade a todo o Estado”, concluiu o governador.

O presidente da Bracell, Praveen Singhavi, ressaltou a importância do projeto em Mato Grosso do Sul para a companhia. “Gostaria de agradecer ao Governador e sua equipe pela concessão de benefícios fiscais para o projeto da Bracell no estado do Mato Grosso do Sul. Este é um marco muito importante para nós”, afirmou.

A assinatura contou também com a presença do titular da Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação), Jaime Verruck, e dos diretores da Bracell, Mauro Quirino (Operações Florestais), André Bogo (diretor do Projeto em MS), Manoel Browne (Relações Institucionais e Responsabilidade Social) e José Marcio Bizon (head de Operações Florestais em MS).

Também participaram da reunião a prefeita de Bataguassu, Wanderleia Caravina, o deputado estadual Pedro Caravina, o secretário de Governo e Gestão Estratégica, Rodrigo Perez, o secretário de Fazenda, Flávio César, o secretário-executivo de Qualificação Profissional e Trabalho da Semadesc, Esaú Aguiar, e o diretor-presidente do Imasul, André Borges.

O projeto da Bracell contempla duas possibilidades operacionais: a produção de celulose kraft, voltada ao mercado de papel e embalagens, com capacidade de até 2,8 milhões de toneladas por ano, ou uma configuração mista, que combinará a produção de celulose kraft e celulose solúvel.

Essa última será uma inovação estratégica para o setor industrial sul-mato-grossense, com potencial de abrir novos mercados e atrair investimentos de alto valor agregado.

A celulose solúvel é utilizada principalmente na fabricação de fibras como viscose, modal e lyocell. Diferente da celulose tradicional, seu processo de produção exige maior pureza e controle técnico, resultando em um insumo de elevado valor comercial que tem conquistado cada vez mais espaço na indústria têxtil como um tecido sustentável.

“Esse tipo de celulose abre portas para cadeias produtivas mais sofisticadas e para exportações com maior valor agregado. É um passo fundamental para a diversificação da nossa base industrial”, comenta o secretário Jaime Verruck.

“O Mato Grosso do Sul se consolidou como um dos principais protagonistas do setor florestal no Brasil. Somos o segundo maior produtor de madeira em tora para papel e celulose e responsável por 24% da produção nacional de celulose”, lembra Jaime Verruck.

Segundo o secretário, esse protagonismo, que justifica o título de ‘Vale da Celulose’, é resultado da expansão das áreas de eucalipto, da crescente base industrial, com 30 indústrias e mais de 7 mil trabalhadores, além de uma política pública comprometida com o desenvolvimento sustentável.

“Desde 2015, já foram atraídos R$ 125 bilhões em investimentos, R$ 65 bilhões só na atual gestão, o que mostra o impacto positivo do setor na economia do Estado, que hoje responde por 17,8% do PIB industrial e gera mais de 26 mil empregos diretos e indiretos”, finalizou.

Marcelo Armôa, Comunicação Semadesc

Fotos: Bruno Rezende/Secom

ATENÇÃO: confira aqui o pack imprensa com as imagens de apoio do encontro