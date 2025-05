Em tour pelos EUA, seleção brasileira cai para o Chicago Sky, da WNBA

Contando com um elenco formado em sua maioria por jovens atletas, a seleção brasileira feminina de basquete foi derrotada na noite desta sexta-feira (2) pela equipe do Chicago Sky, da WNBA (liga norte-americana da modalidade), por 89 a 62, em Baton Rouge, nos Estados Unidos.

A partida amistosa foi a primeira das duas que o Brasil tem a fazer contra equipes da principal liga do mundo, no chamado “Tour Brasil na WNBA”.

No domingo (4), a seleção encara o Indiana Fever, a partir das 17h de Brasília.

O destaque pelo Brasil ficou por conta de Aline Moura, que registrou 12 pontos e sete rebotes. A cestinha do duelo foi a americana Angel Reese, com 15 pontos. A pivô brasileira Kamilla Cardoso, atleta do Sky, contribuiu com seis pontos.

A participação de Kamilla, aliás, é um dos pontos curiosos da turnê da seleção pelos Estados Unidos.

Profissionais – sejam jogadoras ou técnicas – que possuem contrato com a WNBA não podem atuar contra equipes da liga norte-americana.

Por este motivo, a pivô só poderia entrar em quadra no amistoso caso estivesse defendendo o Chicago Sky. O mesmo vai acontecer no domingo, já que a também brasileira Damiris Dantas faz parte do elenco do Indiana Fever.

Além disso, a nova técnica da seleção, a norte-americana Pokey Chatman, também não pôde dirigir o time, por ser assistente técnica do Seattle Storm, outra equipe da WNBA. A equipe foi comandada pelo assistente Bruno Guidorizzi.

A série de amistosos também serve como preparação para as equipes da WNBA, cuja temporada se inicia no dia 16 de maio.