Cleveland Cavaliers x Indiana Pacers ASSISTIR AO VIVO COM IMAGENS NBA HOJE (06/05), PALPITES E PRÉ-JOGO

A partida DA NBA, edição de 2023/2024 entre Cleveland Cavaliers x Indiana Pacers hoje, HOJE (06) as 20 hs tem como mandante do jogo é o primeiro time do confronto O NBA é a maior competições de basquete do planeta, reunindo os melhores jogadores que atuam no mundo.

A NBA, abreviação de National Basketball Association, é a principal liga de basquete do mundo, reunindo os melhores jogadores e equipes em uma competição repleta de talento e emoção. Com uma história rica e tradição de mais de sete décadas, a NBA atrai fãs de todas as partes do globo, oferecendo um espetáculo esportivo de alto nível. NBA.

por Basketbrasil.com.br

ASSISTIR Atlético-MG x Vasco SUB-20 AO VIVO COM IMAGENS BRASILEIRO 2025, HOJE (07/05), PALPITES, ESCALAÇÕES

ASSISTIR São Paulo x Fluminense SUB-20 AO VIVO COM IMAGENS BRASILEIRO 2025, HOJE (07/05), PALPITES, ESCALAÇÕES

NBA Playoffs: Cleveland Cavaliers x Indiana Pacers – Onde assistir ao Jogo 2 e como chegam as equipes

A disputa pelas semifinais da Conferência Leste da NBA está pegando fogo! Cleveland Cavaliers e Indiana Pacers voltam a se enfrentar nesta terça-feira, 6 de maio, pelo Jogo 2 da série, que acontece novamente na Rocket Mortgage FieldHouse, em Cleveland, Ohio. A bola sobe às 20h (horário de Brasília), com transmissão ao vivo pelo Amazon Prime Video e NBA League Pass.

Resumo do Jogo 1

No último domingo (4), os Pacers surpreenderam e roubaram o mando de quadra, vencendo por 121 a 112 com atuações decisivas de Tyrese Haliburton e Andrew Nembhard. A dupla comandou o ataque com velocidade e inteligência, aproveitando a ausência do armador Darius Garland, que não atuou pelos Cavaliers.

Desfalques preocupam Cleveland

Para o Jogo 2, o Cleveland Cavaliers ainda não tem confirmação sobre a volta de Garland. Além dele, Evan Mobley e Hunter são dúvidas. A ausência dessas peças importantes pode novamente comprometer o desempenho dos Cavs, que precisam vencer para não ir a Indianapolis com desvantagem de 0-2 na série.

ASSISTIR Santos x Grêmio SUB-20 AO VIVO COM IMAGENS BRASILEIRO 2025, HOJE (07/05), PALPITES, ESCALAÇÕES

Remo x Paysandu Re-Pa 777, ASSISTIR AO VIVO PARAZÃO COM IMAGENS HOJE (07/05), PALPITES, ESCALAÇÕES

Pacers motivados e completos

Já o Indiana Pacers chega embalado pela vitória fora de casa e com elenco completo. Haliburton, um dos líderes da equipe na temporada, tem sido fundamental nos momentos decisivos, assim como o pivô Myles Turner, que impõe respeito no garrafão.

Próximos jogos da série (datas e horários de Brasília)

Jogo 2 – 06/05, terça-feira – 20h00 (Prime Video)

– 06/05, terça-feira – 20h00 (Prime Video) Jogo 3 – 09/05, sexta-feira – 20h30 (ESPN)

– 09/05, sexta-feira – 20h30 (ESPN) Jogo 4 – 11/05, domingo – 21h00 (Prime Video)

– 11/05, domingo – 21h00 (Prime Video) Jogo 5 – 13/05, terça-feira – a definir (se necessário)

– 13/05, terça-feira – a definir (se necessário) Jogo 6 – 15/05, quinta-feira – a definir (se necessário)

– 15/05, quinta-feira – a definir (se necessário) Jogo 7 – 18/05, domingo – a definir (se necessário)

O que está em jogo

Quem vencer esta série enfrentará o ganhador do confronto entre Boston Celtics x New York Knicks, em uma final de conferência que promete ser histórica. Para Cleveland, vencer o Jogo 2 é crucial para manter vivas as chances de avançar. Já Indiana quer aproveitar o embalo e abrir 2 a 0, ganhando força para definir a série em casa.

Onde assistir

Prime Video – jogos selecionados da NBA

– jogos selecionados da NBA NBA League Pass – todos os jogos ao vivo com estatísticas em tempo real

Tags: NBA 2025, Cavaliers x Pacers, Haliburton, Donovan Mitchell, NBA Playoffs, onde assistir NBA, Jogo 2 NBA, Indiana Pacers, Cleveland Cavaliers.

Tags: NBA, Timberwolves x Warriors, Jogo 1, playoffs, onde assistir NBA, Anthony Edwards, Stephen Curry, Conferência Oeste