Cidade do Rio realiza Dia D contra a gripe no próximo sábado – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

A Secretaria Municipal de Saúde do Rio realiza, no próximo sábado (10/5), o Dia D de vacinação contra a gripe. A imunização será realizada das 8h às 17h em todas as 240 salas de vacinação em unidades de Atenção Primária (clínicas da família e centros municipais de saúde) do município, nas duas unidades do Super Centro Carioca de vacinação e em centenas de pontos de vacinação (PVs) extras distribuídos por toda a cidade, localizados em locais estratégicos para facilitar o acesso das pessoas, como praças, associações de moradores, igrejas, shoppings, escolas, entre outros. Serão disponibilizadas mais de 500 mil doses da vacina contra a influenza. A lista completa com os endereços dos PVs estará disponível para consulta no site da SMS até a sexta-feira (9/5).

No município do Rio, todas as pessoas a partir de seis meses de idade podem tomar a vacina da gripe. As únicas exceções para precaução são pessoas com histórico de alergia grave em dose anterior do imunizante. Não há indicação para crianças menores de seis meses de idade. Para se imunizar, é necessário apresentar documento de identificação e, se possível, a caderneta de vacinação. A dose é anual: quem se vacinou no ano passado precisa tomar uma nova dose este ano. Para quem já tomou o imunizante anteriormente, o esquema vacinal é de dose única. Em 2025, mais de 700 mil usuários já se imunizaram contra a gripe e a meta até o final da campanha é proteger cerca de 3 milhões de cariocas.

– O pico da doença ocorre nos meses de julho e agosto, no inverno, então é importante que a população esteja imunizada antes desse período. O ideal é que as pessoas busquem se vacinar o mais rápido possível, para estarem protegidas. Essa vacina é muito segura e, para facilitar o acesso, disponibilizamos centenas de pontos de vacinação em toda a cidade e muitas unidades também estão fazendo várias programações lúdicas e culturais para tornar esse dia D uma grande festa da saúde, como o carioca gosta e merece. No último dia D, em 2024, foram vacinadas 208 mil pessoas e a expectativa é superar essa marca em 2025, no próximo sábado – disse o secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz.

A vacina protege contra três sorotipos diferentes da doença: H1N1 Victoria, H3N2 Tailândia e B Áustria, que foram as que mais circularam no Hemisfério Sul na temporada passada. A imunização contra a gripe é fundamental para prevenir complicações, internações e mortes decorrentes das infecções pelos vírus da influenza. Só este ano, o município do Rio registrou 14 óbitos e 156 internações pela doença.

Durante o dia D também será possível se imunizar contra o sarampo e atualizar a caderneta de vacinação das crianças, caso haja alguma vacina atrasada. Para isso, os pais deverão levar os pequenos aos pontos fixos nas unidades de Atenção Primária (clínicas da família e centros municipais de saúde), onde o profissional de saúde verificará as cadernetas para a aplicação de doses faltantes. A atualização das cadernetas de vacinação também poderá ser feita no Centro Carioca de Vacinação, em Botafogo, das 8h às 22h; e no Super Centro Carioca de Vacinação unidade Campo Grande, no ParkShoppingCampoGrande, no horário de funcionamento do centro comercial.