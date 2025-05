Calçadão recebe limpeza para compras do Dia das Mães

Ana Lúcia Abranches





Urbam

A Urbam (Urbanizadora Municipal) realizou a lavagem geral do Calçadão da Rua 7 de Setembro e das travessas laterais do Mercado Municipal neste final de semana, para ampliar o conforto aos comerciantes e clientes para o período de compras do Dia das Mães.

A limpeza prepara o local para as compras em um dos maiores períodos de grande movimentação do comércio no ano.

As equipes já realizam a varrição diária do calçadão em vários períodos durante todo o dia.

Equipe da Urbam empenhada na limpeza do calçadão | Foto: Urbam

Centro Limpo

O centro da cidade recebe atenção especial das equipes da Urbam. São coletadas em média 3 toneladas/dia de resíduos da varrição e das papeleiras (lixeiras metálicas verdes). Outros 600 quilos por dia de materiais recicláveis são coletados das lixeiras subterrâneas e das lixeiras metálicas.

As equipes de Educação Ambiental orientam os lojistas a disponibilizar os resíduos (tanto o lixo comum quanto o reciclável) apenas no período noturno, somente entre 18h e 19h, ou nas lixeiras subterrâneas e contêineres de 1,6 metros cúbicos em pontos de grande circulação de pessoas e comércios.



