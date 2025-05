AUTORIZAÇÃO DA DISPENSA N.11/2025 – Prefeitura Municipal de Bonito

Posted on

Sambódromo e arredores foram vistoriados para evitar focos do Aedes aegypti – Edu Kapps/SMS A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) deu início, nesta quinta-feira (30/1), a uma série de ações para prevenir as arboviroses para o Carnaval. A primeira mobilização para eliminar possíveis focos do mosquito Aedes aegypti foi realizada no Sambódromo e seus arredores. […]