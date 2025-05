Atletismo ACD de Sorocaba conquista 12 medalhas no Meeting Paralímpico em Curitiba – Agência de Notícias

Fotos: ACFS

A Associação Criança Feliz de Sorocaba (ACFS) participou, no último fim de semana (4 e 5), da etapa do Meeting Paralímpico, na Universidade Federal do Paraná (UFPR), em Curitiba (PR). A delegação conquistou 12 medalhas, sendo oito de ouro, três de prata e uma de bronze. O destaque foi para a atleta Hetieli Alvarenga, que bateu novamente o recorde brasileiro de Lançamento do Disco da classe F64, com 21m35, superando a própria marca anterior de 20m75.

Organizada pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), a competição recebeu mais de 300 atletas com deficiência (ACD) de todo o País.

A delegação de Sorocaba, que representa a cidade em competições oficiais no Atletismo, em parceria com a Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida (Sequav), contou com a participação dos seguintes atletas: Emilly Nogueira, Kevilyn Vitoria, Hetieli Alvarenga, Sheila Souza, Josimar Silva, Douglas Almeida e Eduardo Guimarães, todos acompanhados dos técnicos Thaine Silva e Luan França.

O projeto da ACFS é realizado no Centro Esportivo da Vila Gabriel e tem como proposta buscar a inclusão social, por meio do esporte paralímpico, de crianças e adolescentes, de 10 a 17 anos, além de pessoas acima dos 18 anos com deficiência física, intelectual ou visual, em modalidades como: corrida, salto em distância, arremesso de peso, lançamento de dardo, corrida com cadeira de rodas, entre outras.

Quem deseja ingressar no mundo do esporte paralímpico pode entrar em contato pelo WhatsApp: (15) 99828-1511 ou comparecer às terças, quintas e sextas-feiras, nos períodos da manhã e da tarde, no Centro Esportivo localizado na Rua Joaquim Ferreira Barbosa, 420, na Vila Gabriel.

Confira, abaixo, os resultados individuais de cada atleta:

Douglas Almeida

1º lugar no Lançamento de Disco F46 – 20m21

2º lugar no Arremesso de Peso F46 – 8m92

Hetieli Alvarenga

1º lugar no Arremesso de Peso F64 – 7m54

1º lugar no Lançamento de Disco F64 – 21m35

Kevilyn Vitoria

3º lugar no Arremesso dePeso F12 – 6m15 1º lugar nos 100m T12 – 18.52

Josimar Silva

2º lugar no Arremesso de Peso F63 – 7m97

2º lugar no Lançamento de Disco F63 – 19m37

Emilly Nogueira

1º lugar no Salto em Distância – 2m39

5º lugar nos 100m – 25.13

Sheila Souza

1º lugar no Lançamento de Disco F44 – 9m51

1º lugar no Lançamento de Dardo F44 – 14m20

Eduardo Guimarães

1º lugar no Arremesso de Peso F20 – 6m54

4º lugar no Salto em Distância T20 – 2m39