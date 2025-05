ASSISTIR PSG x Arsenal AO VIVO CHAMPIONS LEAGUE 24/25, HOJE (07/05), PALPITES E ESCALAÇÕES

Liga dos Campeões ao vivo! O PSG x Arsenal jogam pela Champions League, edição 2024/2025 hoje, HOJE (07) 16 hs, confira detalhes da transmissão e prováveis escalações. A partida pela Champions League 2024 – 2025, ou a Liga dos Campeões da UEFA 2024 – 2025, acontece NESTE horário oficial de Brasília E SOB OS DOMÍNIOS DO primeiro time do confronto .

Nesta quarta-feira, 7 de maio de 2025, às 16h (horário de Brasília), o Paris Saint-Germain recebe o Arsenal no Parc des Princes, em Paris, pelo jogo de volta da semifinal da UEFA Champions League. Com vantagem de 1 a 0 conquistada em Londres, os franceses tentam confirmar a vaga na final, enquanto os Gunners buscam uma virada histórica.

Situação das Equipes

Paris Saint-Germain:

O PSG venceu o primeiro duelo graças a um gol relâmpago de Ousmane Dembélé, que igualou o recorde de Kylian Mbappé como o jogador com mais participações diretas em gols pelo clube em uma única edição da Champions League. No entanto, o atacante saiu lesionado e é dúvida para o jogo da volta.

Luis Enrique decidiu poupar vários titulares no último compromisso pela Ligue 1, que terminou com derrota por 2 a 1 para o Strasbourg. Ainda assim, o retrospecto do PSG em casa na competição é assustador: 14 gols marcados nas últimas três partidas como mandante.

Arsenal:

O time de Mikel Arteta chega pressionado após uma derrota por 2 a 1 diante do Bournemouth, mesmo com força máxima em campo. A equipe inglesa perdeu pontos pela 10ª vez na Premier League após sair na frente do placar — recorde negativo do clube. Apesar disso, os Gunners mantêm invencibilidade de sete jogos fora de casa e venceram as últimas quatro partidas longe de seus domínios pela Champions, incluindo a vitória sobre o Real Madrid no Bernabéu.

Historicamente, apenas duas equipes conseguiram reverter uma derrota em casa no jogo de ida de uma semifinal: Ajax (1996) e Tottenham (2019).

Prováveis Escalações

Paris Saint-Germain:

Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Fabian Ruiz, Vitinha, João Neves; Desire Doué, Gonçalo Ramos, Kvaratskhelia.

Arsenal:

Raya; Timber, Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly; Partey, Rice, Odegaard; Saka, Mikel Merino, Martinelli.

Desfalques

O PSG tem como dúvidas Dembélé (coxa) e Lee Kang-in. Do lado inglês, Jorginho (pulmão), Gabriel Jesus, Havertz, Gabriel Magalhães, Tomiyasu e Calafiori estão fora por lesão. Partey retorna após suspensão, enquanto Odegaard é presença provável mesmo após levar uma pancada no fim de semana.

Palpite

A ausência de Dembélé pode dar alguma esperança ao Arsenal, que contará com o retorno importante de Partey no meio-campo. No entanto, o PSG tem mais profundidade de elenco, além do fator casa e eficiência ofensiva com seus pontas. O time francês deverá explorar os espaços deixados por um Arsenal que precisará atacar desde o início.

Palpite: PSG 2 x 1 Arsenal (3 x 1 no agregado)

Onde assistir

No Brasil, a partida será transmitida ao vivo pelos canais TNT Sports e pela plataforma de streaming HBO Max, com início às 17h (horário de Brasília).

