ASSISTIR Inter x Barcelona AO VIVO CHAMPIONS LEAGUE 24/25, HOJE (06/05), PALPITES E ESCALAÇÕES

Liga dos Campeões ao vivo! O Inter x Barcelona jogam pela Champions League, edição 2024/2025 hoje, HOJE (06) 16 hs, confira detalhes da transmissão e prováveis escalações. A partida pela Champions League 2024 – 2025, ou a Liga dos Campeões da UEFA 2024 – 2025, acontece NESTE horário oficial de Brasília E SOB OS DOMÍNIOS DO primeiro time do confronto .

Liga dos Campeões: Inter x Barcelona – Prévia Completa, Escalações e Palpite

Inter de Milão e Barcelona protagonizam nesta terça-feira, dia 6 de maio de 2025, às 16h (horário de Brasília), o segundo e decisivo confronto das semifinais da Liga dos Campeões da UEFA. Após um eletrizante empate por 3 a 3 no jogo de ida na Espanha, os gigantes europeus duelam no Estádio Giuseppe Meazza (San Siro) por uma vaga na grande final.

Retrospecto e contexto do confronto

O primeiro jogo entregou tudo o que se espera de uma semifinal de Champions: gols, intensidade e talento. O Inter saiu na frente com Marcus Thuram logo aos 30 segundos – o gol mais rápido da história das semifinais do torneio. Denzel Dumfries também brilhou, marcando dois gols, enquanto Lamine Yamal e companhia responderam à altura, garantindo o empate para o Barça.

Com o placar agregado empatado em 3 a 3, a decisão está completamente aberta. O Inter conta com o forte retrospecto em casa: são 15 jogos sem perder como mandante na Champions, com 12 vitórias. Já o Barcelona tenta quebrar uma escrita negativa, já que perdeu os últimos quatro jogos fora de casa em semifinais da competição.

Momento das equipes

Inter de Milão:

Apesar de uma fase instável nas últimas semanas – com apenas uma vitória nos últimos seis jogos –, a equipe de Simone Inzaghi segue firme na Champions. Eliminou Feyenoord e Bayern de Munique em fases anteriores, mostrando força defensiva e um elenco experiente.

Barcelona:

O time de Hansi Flick vive ótimo momento. Campeão da Supercopa da Espanha e da Copa do Rei (superando o Real Madrid), lidera La Liga e venceu 24 dos últimos 30 jogos. Lamine Yamal, com 5 gols na Champions, e Raphinha, com participação direta em 20 gols, lideram o ataque mais produtivo da competição (40 gols marcados).

Desfalques e escalações prováveis

Inter de Milão:

Dúvidas: Lautaro Martínez (lesão muscular), Benjamin Pavard (problema físico)

Lautaro Martínez (lesão muscular), Benjamin Pavard (problema físico) Retornos: Calhanoglu volta após suspensão

Calhanoglu volta após suspensão Provável escalação:

Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Arnautovic (ou Taremi), Thuram

Barcelona:

Desfalques: Koundé e Balde (lesões)

Koundé e Balde (lesões) Retornos: Ter Stegen e Lewandowski (possível banco)

Ter Stegen e Lewandowski (possível banco) Provável escalação:

Szczesny; Garcia, Araujo, Cubarsi, Martinez; De Jong, Pedri; Yamal, Olmo, Raphinha; Ferran Torres

Palpite e previsão

Com os dois times propensos ao ataque e históricos recentes recheados de gols, espera-se mais um confronto eletrizante. A juventude e agressividade do ataque do Barcelona podem fazer a diferença diante de um Inter mais experiente, mas que tem oscilado.

Palpite: Inter de Milão 1×2 Barcelona

Classificação: Barcelona (5×4 no agregado)

Onde assistir

No Brasil, a partida será transmitida ao vivo pelos canais TNT Sports e pela plataforma de streaming HBO Max, com início às 17h (horário de Brasília).

