ASSISTIR AO VIVO Once Caldas x Unión Española , HOJE (07), SUL-AMERICANA 2025, ESCALAÇÃO E PALPITES

Futebol ao vivo na TV e no celular é hoje: Once Caldas x Unión Española acontece HOJE (07) às 23 hs, confira detalhes de transmissão e prováveis escalações.

A partida de hoje é válida pela Copa Sul-Americana acontecerá como na data descrita acima e o mandante do jogo é o primeiro time . Esta será uma das principais partidas desta fase da competição.

Por Notícias do Vasco

Once Caldas x Unión Española: Onde Assistir, Escalações e Retrospecto do Jogo pela Sul-Americana

Nesta quarta-feira, 7 de maio de 2025, Once Caldas e Unión Española entram em campo pela fase de grupos da Copa Sul-Americana, em um confronto que promete ser decisivo para o futuro das equipes na competição continental. A bola rola às 23h (horário de Brasília) com transmissão exclusiva do canal Paramount+.

Momento das Equipes

O Once Caldas chega com moral após vencer o Envigado fora de casa por 2 a 1 pela Liga Colombiana Apertura. A equipe colombiana tenta manter o embalo e fazer valer o mando de campo no torneio continental.

Já o Unión Española vive um momento mais conturbado. O time chileno perdeu por 1 a 0 para o Cobresal na última rodada da Liga Chilena e tenta se recuperar na Sul-Americana para continuar com chances de classificação.

Retrospecto

Embora não seja um confronto tradicional entre clubes sul-americanos, o duelo marca o equilíbrio entre o futebol colombiano e chileno em torneios da Conmebol. Ambas as equipes precisam da vitória para se manter vivas na briga por uma vaga no mata-mata.

Prováveis Escalações

Once Caldas (baseado no último jogo contra o Envigado):

James Aguirre; Luis Palacios, Jerson Malagón, Jorge Cardona, Juan Patiño; Iván Rojas, Jefry Zapata, Michael Barrios, Mateo García, Alejandro García; Dayro Moreno.

Unión Española (baseado no último jogo contra o Cobresal):

Franco Torgnascioli; Simón Ramírez, Valentín Vidal, Nicolás Díaz, Gabriel Norambuena; Bruno Jáuregui, Bryan Carvallo, Fernando Ovelar, Christian Montes, Pablo Aránguiz; Matías Suárez.

Onde Assistir

O jogo será transmitido ao vivo às 23h (de Brasília), com exclusividade na plataforma de streaming Paramount+. Para quem deseja acompanhar todos os detalhes, a cobertura também estará disponível em tempo real em sites esportivos e nas redes sociais dos clubes.

Expectativas

O Once Caldas aposta no talento de Dayro Moreno e na força do seu meio-campo para buscar a vitória em casa. O Unión Española, por sua vez, precisa mostrar mais agressividade ofensiva para voltar ao Chile com pontos na bagagem. O duelo promete equilíbrio e intensidade, com os dois times buscando cada centímetro em campo.

Tags: Once Caldas, Unión Española, Copa Sul-Americana 2025, onde assistir Once Caldas x Unión Española, Paramount+, escalações, futebol colombiano, futebol chileno.

Onde assistir à Copa Sul-Americana 2025?

A Copa Sul-Americana 2025 terá transmissão exclusiva no Brasil pelas plataformas de streaming Paramount+ e ESPN/Star+. Alguns jogos também podem ser exibidos na TV fechada pelo grupo Disney (ESPN). Para acompanhar todas as partidas, é necessário assinar um dos serviços disponíveis.