Assistência Social registra 1.118 atendimentos durante evento – Prefeitura Municipal de Ubatuba

A Secretaria de Assistência Social registrou, no mês de abril, cerca de 1.118 atendimentos realizados por meio do Projeto Cidadania Itinerante, uma iniciativa da Secretaria da Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo, que trouxe diversos serviços gratuitos à população. A ação contou com uma van adaptada que percorreu cinco bairros com maior concentração de usuários do SUAS, registrados no CadÚnico.

A iniciativa é fruto de uma parceria entre secretarias estaduais e municipais das cidades contempladas. Em Ubatuba, o projeto contou com o apoio dos três CRAS do município, do Balcão de Emprego, da Vigilância Socioassistencial, além da Diretoria de Atenção Básica, especialidade odontológica, Vigilância Epidemiológica e CAPS I.

O projeto ocorreu entre os dias 22 e 26 de abril. Entre os atendimentos registrados, 449 serviços foram executados pela oferta municipal e 669 pela oferta estadual.

A secretária de Assistência Social, Silvia Issa, comentou sobre a importância da ação, “Agradeço a parceria de todos e, em breve, estaremos realizando outras ações para continuar atendendo às demandas das nossas comunidades.”