Ação na Praça 13 de Maio reforça segurança no trânsito – Prefeitura Municipal de Ubatuba

Na manhã desta terça-feira, 6, a Diretoria de Trânsito de Ubatuba, em parceria com o Detran-SP, realizou uma ação educativa na Praça 13 de Maio como parte da campanha Maio Amarelo. Com o tema “Desacelere. Seu bem maior é a vida”, a iniciativa busca chamar a atenção da população para a importância de um trânsito mais seguro e humano.

Durante a ação, condutores, motociclistas e pedestres receberam materiais educativos, como panfletos, cordões e brindes simbólicos. Um dos destaques foi a distribuição de “mãozinhas” com os dizeres “Pare, respeite a faixa”, voltadas à conscientização dos pedestres sobre o uso correto da faixa de travessia. Outro item entregue foi um folheto educativo que, além da mensagem de alerta, vinha acompanhado de um aromatizador de veículos. “Estamos intensificando as ações ao longo do mês. Neste primeiro momento, o foco está na conscientização dos pedestres”, explicou o diretor de Trânsito, Valdênio Frade.

“A proposta é reforçar a importância da sinalização, do respeito à faixa de pedestres e da direção defensiva. Além da redução no número de acidentes, o objetivo é diminuir as autuações por infrações de trânsito por meio da mudança de comportamento”, acrescentou Frade.

Maio Amarelo

O Maio Amarelo é um movimento internacional que surgiu para colocar em pauta o debate sobre segurança viária. A escolha do laço amarelo como símbolo da campanha remete ao sinal de advertência usado no trânsito, indicando atenção redobrada.

A diretoria de trânsito reforça que atitudes simples como não usar o celular ao dirigir, respeitar os limites de velocidade e manter a manutenção preventiva dos veículos fazem toda a diferença para salvar vidas. “Promover um trânsito mais seguro é uma responsabilidade coletiva, e a informação é o primeiro passo para a mudança”, finalizou o diretor.

A campanha continua ao longo de todo o mês, com novas ações programadas para diversos pontos da cidade.