23ª Festa do Trabalhador do Ipiranguinha terá shows, cultura e solidariedade – Prefeitura Municipal de Ubatuba

A tradicional Festa do Trabalhador do Ipiranguinha completa 25 anos de idealização em 2025 e será realizada neste fim de semana, de 9 a 11 de maio, na rua da Cascata, no bairro Ipiranguinha. O evento é organizado pela Associação Amigos de Bairro do Ipiranguinha, com o apoio da Fundação de Arte e Cultura de Ubatuba (Fundart) e da Prefeitura de Ubatuba, e promete reunir cerca de 2.700 pessoas ao longo dos três dias, com média de 900 participantes por dia.

A programação contará com shows musicais, atrações culturais e manifestações tradicionais da comunidade, além de uma área de alimentação com 12 barracas e playground para as crianças. A festa está na 23ª edição pois ficou suspensa nos dois anos da alta da pandemia da Covid-19.

De acordo com o presidente da Associação Amigos de Bairro do Ipiranguinha, Marcílio Lopes, neste ano, a festa foi marcada para o fim de semana após o feriado de 1º de maio para favorecer a presença dos trabalhadores que atuam no comércio e nas praias da cidade, setor que costuma ser bastante exigido durante o feriado prolongado. “A proposta é garantir que esse público — para quem a festa é pensada — possa realmente participar e desfrutar das celebrações”, salientou Lopes.

A segurança do evento será reforçada com o apoio da Polícia Militar (PM) e da Guarda Civil Municipal (GCM). A Diretoria de Trânsito também estará presente: durante todos os dias da festa, o trecho da rua da Cascata onde ocorre o evento será interditado a partir das 18h.

Além disso, desde segunda-feira, 5, a Secretaria de Infraestrutura realiza ações de zeladoria no bairro, como parte da preparação para o evento. Após o encerramento da festa, a limpeza da área será feita com o apoio de caminhão-pipa.

Solidariedade em destaque

A edição 2025 da Festa do Trabalhador também terá um viés solidário. Haverá arrecadação de fraldas geriátricas, que serão destinadas à Santa Casa de Ubatuba. A organização ainda estuda incluir a arrecadação de alimentos não perecíveis, que poderão ser encaminhados ao Fundo Social de Solidariedade ou à Secretaria de Assistência Social.