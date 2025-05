Ubatuba terá Dia D de Vacinação contra a Influenza no sábado, 10 – Prefeitura Municipal de Ubatuba

A Secretaria de Saúde de Ubatuba promove no sábado, 10, o Dia D de Vacinação, com aplicação de todos os imunizantes disponíveis no calendário do Ministério da Saúde. A ação tem como principal foco a vacinação contra a Influenza, especialmente diante do aumento expressivo de casos de Influenza A em todo o país, que já tem levado diversos municípios a enfrentarem situações de sobrecarga nos sistemas de saúde.

A vacinação acontecerá das 8h às 17h em duas modalidades: em unidades fixas e volantes. Unidades Fixas: Todas, exceto nas unidades dos bairros itinerantes. Unidades volantes nos bairros: Taquaral, Sertão Ubatumirim, Picinguaba, Camburi, Corcovado, Folha Seca, Lagoinha, Quilombo da Caçandoca e Itamambuca.

A recomendação é que a população aproveite a oportunidade para colocar a vacinação em dia e se proteger contra doenças que podem ser evitadas com um simples gesto de prevenção.

“A vacina contra a Influenza é fundamental neste momento. Estamos vendo cidades próximas com leitos lotados e aumento expressivo de internações. Queremos proteger nossa população e evitar esse cenário em Ubatuba”, reforçou a enfermeira coordenadora da Vigilância Epidemiológica de Ubatuba, Alyne Ambrogi.

Além da vacina contra a Influenza, também estarão disponíveis vacinas de rotina e campanhas vigentes, como contra COVID-19, hepatites, HPV, entre outras. Pais e responsáveis devem levar a caderneta de vacinação das crianças para atualização.

Outro destaque importante é que, durante o Dia D, a prefeitura estará emitindo o Certificado de Situação Vacinal, documento exigido pelas Escolas da Rede Municipal até 20 de maio. A medida faz parte da estratégia conjunta entre as secretarias de Saúde e Educação para garantir ambientes escolares mais seguros e saudáveis.