Técnicos da Semam plantam mudas de árvores na mata ciliar do Rio Jaguaribe

Técnicos da Secretaria de Meio Ambiente (Semam) da Prefeitura de João Pessoa realizaram, nesta segunda-feira (5), o plantio de 25 mudas de árvores nativas na área de mata ciliar do Rio Jaguaribe, no bairro do Bessa. O plantio dá continuidade às ações de recuperação da mata ciliar e de outras áreas degradas.

A ação integra o programa João Pessoa Cidade + Verde, que prevê o plantio de 33 mil de árvores nativas esse ano. Os técnicos da Semam estão fazendo a recomposição de áreas de mata ciliar, nas margens dos rios e de outras áreas degradadas, além do plantio em parques urbanos, calçadas, canteiros de ruas e avenidas, escolas, Centros de Referência em Educação Infantil (Creis) e ainda nos condomínios entregues à população pela Prefeitura.

No plantio desta segunda-feira foram utilizadas espécies como ipê branco, ipê rosa, castanheira do Maranhão, chichá e panã. As mudas são produzidas pelos técnicos do Viveiro de Plantas Nativas, coordenado pela Semam, que é responsável pela produção das mudas de árvores utilizadas no plantio urbano e na recuperação de áreas degradadas. Os técnicos trabalham exclusivamente produzindo mudas de espécies de plantas da Mata Atlântica, principal lbioma de João Pessoa. As sementes são coletadas de árvores matrizes, em diversas cidades da Paraíba, que são selecionadas e beneficiadas. Quando as mudas atingem o tamanho adequado é feito o plantio.

O secretário de Meio Ambiente, Welison Silveira, destacou que o plantio nas margens dos rios faz parte de uma ação mais ampla, que prevê o desassoreamento e limpeza, feito pela Defesa Civil e Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana (Emlur). “A recuperação das áreas de mata ciliar é de fundamental importância para a manutenção dos recursos hídricos. A mata atua como um filtro, preservando as águas, impedindo que o leito dos rios sejam atingidos por agentes poluentes. A vegetação protege ainda os rios da erosão. Sabemos que essa é uma das inúmeras ações – junto com atividades de educação ambiental – que estamos promovendo, para que possamos promover a recuperação e preservação dos recursos hídricos”, concluiu.