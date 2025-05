Prefeitura anuncia obras do Novo Mercado Popular da Uruguaiana – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Imagem do projeto do Novo Mercado Popular da Uruguaiana – Reprodução

A Prefeitura do Rio, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura, vai iniciar uma das maiores obras de requalificação urbana do Centro da cidade: a construção do Novo Mercado Popular da Uruguaiana. Com orçamento estimado em R$ 84,8 milhões e previsão de execução em 16 meses, o projeto vai transformar um dos maiores polos de comércio popular do estado do Rio de Janeiro. A licitação está marcada para o dia 09 de junho.

– O objetivo da Prefeitura do Rio é que todos os ambulantes regularizados do Centro fiquem no Novo Mercado Popular, em condições adequadas de trabalho, com segurança e sem risco de incêndio. Será um grande shopping a céu aberto na Uruguaiana – afirmou o prefeito em exercício, Eduardo Cavaliere.

A proposta prevê a demolição do mercado existente e a reurbanização completa do entorno, com a criação de um boulevard que conectará as ruas Uruguaiana e Presidente Vargas, incentivando a circulação de pedestres e promovendo maior integração com o espaço urbano.

– A ideia do novo mercado é tornar o local mais agradável e mais seguro para os comerciantes e o público em geral. Integrando de uma forma melhor o Novo Mercado Popular com a arquitetura do entorno. Com este formato poderemos contemplar os bens tombados da região. Sem contar que teremos um boulevard que facilitará a circulação de pessoas e um sistema moderno de prevenção a incêndios seguindo a legislação do Corpo de Bombeiros – revelou o secretário de Infraestrutura, Wanderson Santos.

O novo mercado será construído em estrutura metálica moderna, distribuída em térreo e três pavimentos em mezanino. No térreo, os boxes estarão organizados em fileiras identificadas, com duas praças de alimentação, sanitários, áreas para carga e descarga, além de uma loja âncora com acesso direto pelas duas vias principais. Os três mezaninos avançam para o interior do espaço como balcões suspensos, oferecendo visão panorâmica desde o térreo.

O primeiro e segundo mezaninos abrigarão mais boxes comerciais e sanitários. O segundo contará ainda com varandas externas voltadas para as ruas Uruguaiana e Presidente Vargas, o que garantirá ventilação cruzada e integração visual com o entorno. Já o terceiro mezanino será destinado a órgãos da Prefeitura, promovendo maior presença institucional na área.

A cobertura do novo mercado será metálica, com estrutura treliçada e telhas trapezoidais de alumínio, em alinhamento com o Plano Agache, respeitando a arquitetura das galerias tradicionais do centro histórico.

Além do novo edifício, o projeto prevê 10 mil metros quadrados de reurbanização no entorno, com calçadas acessíveis e melhorias no paisagismo e infraestrutura urbana. Todo o conjunto contará com sistemas de ventilação natural, iluminação eficiente, redes hidráulicas e de prevenção a incêndio, elevando o padrão de segurança e sustentabilidade.

As obras serão executadas em quatro fases, de forma a permitir que o mercado continue funcionando durante o processo. Nenhum trabalhador será deixado sem espaço para atuar: os comerciantes afetados temporariamente pelas intervenções serão realocados para locais provisórios ainda a definir, garantindo a continuidade das atividades.

Com essas mudanças, a Prefeitura do Rio reforça seu compromisso com a revitalização do Centro e com a valorização dos trabalhadores do comércio popular. O Novo Mercado da Uruguaiana será um espaço moderno, seguro e digno para os comerciantes e para os milhares de cariocas que passam diariamente pela região e movimentam a economia da cidade.