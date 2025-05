pavimentação de bairros e apoio na saúde são prioridades de Coronel Sapucaia – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

Com objetivo de ouvir a população e definir a prioridade de cada cidade, o governador Eduardo Riedel recebeu nesta segunda-feira (5) as principais lideranças de Coronel Sapucaia. Durante a reunião foram apresentados projetos de pavimentação em três bairros da cidade, assim como apoio para equipar hospital municipal (está em construção) e obras na área de lazer.

A prefeita Niágara Patrícia Gauto pediu a segunda etapa do asfalto no bairro Jardim Antunes (primeira etapa já foi concluída pelo Estado), além de pavimentação no lote 5 da Vila Nova e de ruas do Jardim Mate Laranjeira e Vila Industrial.

“Somos uma cidade que tem fronteira seca com o Paraguai, com 14,6 mil pessoas e que segue aumentando a população, no entanto perdemos arrecadação. O apoio do Governo do Estado já existe em várias obras e hoje viemos apresentar novos projetos de pavimentação, saúde e infraestrutura”, destacou a prefeita.

O governador recebeu os novos projetos e se mostrou parceiro do município para viabilizar as obras de asfalto. Outro compromisso foi na área de saúde. O hospital municipal que está em construção (78%) tem recursos financeiros do Estado e vai receber o devido apoio na hora do seu funcionamento e aquisição de equipamentos.

“Os projetos apresentados são factíveis e sobre o hospital o município pode ter certeza que não estará sozinho, temos que terminar a obra e seremos parceiros em todo o processo. Esta reunião é o momento de ouvir as lideranças para produzir mais à população, sabendo as prioridades de cada cidade. Assim vamos atender as demandas mais importantes”, descreveu Riedel.

O município ainda apresentou projetos na área do lazer, como a construção de um parque em torno da Lagoa Brasil. O projeto também será estudado pelo Governo do Estado para os próximos anos.

A reunião faz parte do programa “MS Ativo – Municipalismo”. Ela teve também a presença do vice-governador Barbosinha, dos secretários Guilherme Alcântara (Seilog), Rodrigo Perez (Segov) e Eduardo Rocha (Casa Civil), além dos deputados estaduais Paulo Corrêa, Londres Machado, Mara Caseiro e Pedro Pedrossian.

Leonardo Rocha, Comunicação do Governo de MS

Fotos: Álvaro Rezende