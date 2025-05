Mês de maio tem programação especial nas bibliotecas

Posted on

A partir das 16h30, haverá interdições ao trânsito de veículos na região do estádio. Arte: CET-Rio A CET-Rio realizará operação de trânsito neste sábado (03/05), para jogo entre Fluminense e Sport pelo Campeonato Brasileiro, às 18h30, no estádio do Maracanã. A partir das 16h30, haverá interdições ao trânsito de veículos na região do estádio. E, […]