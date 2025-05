Italo Ferreira estreia com vitória na etapa de Gold Coast

Posted on

A partida entre Manaus x Náutico é válida pelo Brasileirão série C 2022. A bola rola SÁBADO (02/05) às 21:30 hs (horário de Brasília). A partida tem Manaus como o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios. Manaus x Náutico – ASSISTIR AO VIVO, PLACAR ONLINE NO PASSADO A Série C do […]