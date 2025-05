GCM detém seis pessoas na Zona Oeste e recupera veículo roubado em Capela do Alto – Agência de Notícias

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Sorocaba, às 23h20 de domingo (5), deteve, em flagrante, seis pessoas no bairro Wanel Ville, Zona Oeste da cidade. Eles eram internos de uma clínica terapêutica em Capela do Alto e fugiram do local utilizando um carro roubado na própria instituição, após render e ameaçar funcionários.

Uma equipe da GCM, em patrulhamento preventivo, recebeu alerta da Corporação sobre um veículo Citroën C3, de cor preta, roubado em Capela do Alto. O automóvel tinha sido avistado, inicialmente, no bairro Júlio de Mesquita Filho, para onde a guarnição seguiu e avistou o carro suspeito, que foi acompanhado até um posto de combustíveis no bairro Wanel Ville.

A GCM constatou que havia seis pessoas no veículo e fez a abordagem. Um dos ocupantes tentou fugir e acabou contido. Durante busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado com os suspeitos, cujas idades variam de 22 a 42 anos. Todos os envolvidos foram apresentados no Plantão da Polícia Civil, durante ação que contou com apoio de outras equipes da GCM, inclusive da Ronda Municipal (Romu).

Na delegacia, dois representantes da clínica terapêutica relataram que os seis envolvidos eram pacientes da instituição e os rederam para fugir. Ainda, que foram ameaçados por um dos acusados, com uma tesoura, assim como duas enfermeiras. O delegado plantonista determinou o registro de boletim de ocorrência e a prisão em flagrante dos seis acusados, por roubo, ficando à disposição da Justiça.