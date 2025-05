Funjope inscreve para oficina de bordado com artista visual Louise Gusmão

A Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope) abriu inscrições para a oficina de bordado ‘Entrelaços em nós’, ministrada pela artista visual Louise Gusmão, na Galeria Casarão 34. A ação acontece como contrapartida do fomento recebido através da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB). As inscrições para as 20 vagas podem ser feitas até a sexta-feira (9). A oficina acontece na terça-feira (13), das 14h às 17h, e seu tema está atrelado à exposição ‘Linha Motriz’, da artista, que recebe visitação até a sexta-feira (16), no mesmo local.

“Essa oficina é muito significativa para todos nós que fazemos a Funjope porque ela faz parte de um conjunto de ações de projetos aprovados dentro da Política Nacional Aldir Blanc, que nós fizemos os editais ano passado, pagamos todos os contemplados. Agora estamos observando que os artistas, os grupos começam a dar seus resultados. Isso mostra que a PNAB, o recurso do Governo Federal, do Ministério da Cultura, está sendo plenamente desenvolvido na cidade de João Pessoa com diversos níveis de resultados. Ficamos muito contentes de poder acolher essa oficina”, declara o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

Louise Gusmão comenta que a oficina é como uma reflexão da exposição e promete, em três horas de atividade, levar um pouco da arte têxtil e fazer um apanhado sobre o tema, mostrando como essa arte se relaciona com as questões de resistência em relação aos pontos que a exposição traz, a exemplo das violências.

“Vou ensinar os principais pontos de bordado, principalmente sobre textualidade bordada. As pessoas poderão bordar frases que estejam relacionadas às suas memórias, suas vivências, que podem ser usadas como uma forma de expressar arte e resistência”. disse. Ela também vai mostrar um pouco da história de como o bordado é expressado na arte contemporânea.

Inscrições – A oficina é voltada para pessoas com idade a partir de 16 anos. Os interessados podem se inscrever no link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGzSjHtjYObNildKICsRibPizCyHeMs5h8kTSBv9jj9hbkvA/viewform?usp=header.

No dia da oficina, os inscritos deverão levar alguns materiais necessários para participar da oficina, a exemplo de tecido, bastidor (se preferir), linhas, agulha e tesoura.

Serviço

Oficina ‘Entrelaços em nós’

Ministrante: Louise Gusmão

Vagas: 20

Classificação etária: 16 +

Inscrições: até dia 09/05/2025

Data da oficina: 13/05/2025

Horário: 14h às 17h

Exposição ‘Linha Motriz’

Artista: Louise Gusmão

Horários: segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.

Local: Casarão 34, Praça Dom Adauto, Av. Visconde de Pelotas, 34 – João Pessoa.