Ensino Médio da rede estadual conquista o melhor resultado de proficiência da história de MS

Resultado foi obtido no último levantamento do SAEMS realizado em 2024 e destaca a melhora na proficiência em Língua Portuguesa e Matemática.

A Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso do Sul alcançou um importante resultado em 2024: o melhor índice da história da REE/MS na proficiência em Língua Portuguesa e Matemática, na etapa do Ensino Médio. Os dados são do último levantamento do SAEMS (Sistema de Avaliação da Educação Básica de Mato Grosso do Sul).

Entregues para a equipe da SED (Secretaria de Estado de Educação) no final deste mês de abril, os números foram apresentados para a equipe técnica da pasta ao lado de dirigentes municipais de Educação e destacou a evolução dos indicadores apresentados pelo CAED/UFJF (Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação da Universidade Federal de Juiz de Fora).

Na edição de 2024, mais de 35 mil estudantes da Rede Pública foram avaliados, com a participação de estudantes matriculados em turmas de 2º, 4º e 8º anos do Ensino Fundamental e 1º, 2º e 3º anos do Ensino Médio da Rede Estadual de Ensino.

Os resultados apresentaram avanços nos dois componentes avaliados, observando a proficiência de acordo com cada etapa. Na REE/MS, em comparação com o ano anterior (2023), foram observados crescimentos de até 18 pontos em Língua Portuguesa e 14 pontos em Matemática.

“Esses números reforçam o sucesso do trabalho realizado pela nossa equipe e, em especial, pelas nossas unidades escolares da Rede Estadual de Ensino. Hoje estamos entregando resultados e olhando para frente, com foco na aprendizagem. Seguimos com importantes investimentos em infraestrutura, formação continuada e valorização dos nossos profissionais, além da modernização dos espaços e aquisição de novos equipamentos para nossas escolas. Temos muito trabalho pela frente e esse resultado mostra que estamos no caminho certo”, destacou o secretário de Estado de Educação, Hélio Daher.

Ensino Médio REE

Os resultados do Ensino Médio foram obtidos com base em comparativos de 2023 e 2024, observando a proficiência dos estudantes nos componentes de Língua Portuguesa e Matemática, considerando escala de proficiência adequada ao Saeb (Sistema de Avaliação da Educação Básica).

Em Língua Portuguesa, o desempenho do 1º ano foi de 244 pontos, 11 pontos a mais com relação ao ano anterior. Já o 2º ano foi de 249 pontos, aumento de 14 pontos na proficiência.

No componente de Matemática, o resultado do 1º ano passou de 232 pontos, em 2023, para 244 pontos em 2024. Já o 2º ano passou de 237 para 248 pontos, considerando o mesmo período.

Avanço de um ano para o outro

Ainda de acordo com o levantamento do SAEMS, também foi possível observar a progressão das médias nas turmas de 2º para o 3º ano do EM, considerando os resultados obtidos em 2023 e 2024.

Em 2023, no componente de Língua Portuguesa, a média das turmas de 2º ano do EM foi de 235 pontos. Já em 2024, a média observada nas turmas de 3º ano passou para 253, um aumento de 18 pontos em relação à avaliação anterior.

No componente de Matemática o aumento também ocorreu. Em 2023, as turmas de 2º ano tiveram média de 237 pontos. Em 2024, o resultado passou para 251 pontos, na avaliação realizada com os estudantes de 3º ano.

SAEMS

O Sistema de Avaliação da Educação Básica de Mato Grosso do Sul, conhecido pela sigla SAEMS, foi criado com a finalidade de avaliar e de melhorar continuamente a qualidade do ensino e da aprendizagem dos estudantes da Educação Básica de MS, a ser operacionalizado pela Secretaria de Estado de Educação.

Ele consiste em um sistema de avaliação externa em larga escala, por meio da produção e da disponibilização de dados e de informações sobre os processos de ensino e de aprendizagem.

O SAEMS visa gerar dados e informações consistentes, periódicas e comparáveis sobre a situação da escolaridade básica na Rede Pública de Ensino de MS, para subsidiar os gestores no monitoramento das políticas voltadas à melhoria da qualidade do ensino.

