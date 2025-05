CSI e GCM prendem procurado por medida protetiva

Paula Paz





Secretaria de Proteção ao Cidadão

Na última quinta-feira (1º), feriado do Dia do Trabalhador, equipes da Guarda Civil Municipal prenderam um homem procurado pela Justiça por descumprimento de medida protetiva.

A ocorrência teve início quando um dos radares inteligentes identificou um veículo cadastrado no sistema como possível alvo de mandado judicial. A partir do alerta, os operadores do Centro de Segurança e Inteligência (CSI) iniciaram o monitoramento em tempo real e repassaram as informações às equipes de patrulhamento.

A abordagem foi realizada com sucesso pelo Grupamento Tático com Motos (GTAM) na Estrada Pedro Moacir de Almeida. Após consulta, confirmou-se que o condutor era procurado. O homem foi encaminhado à Central de Flagrantes, onde o delegado de plantão ratificou a prisão.

Patrulha Maria da Penha

O homem estava sob medida cautelar por violência física, patrimonial e psicológica contra sua ex-companheira, uma jovem de 29 anos, inserida no programa Patrulha Maria da Penha neste ano.

Desde sua criação, em junho de 2019, a Patrulha Maria da Penha já atendeu 1.244 mulheres vítimas de violência doméstica, e 96 agressores foram presos por descumprimento de medidas protetivas.

Ações Integradas

Tais ações refletem o compromisso permanente de São José dos Campos com a proteção da população, especialmente das mulheres em situação de vulnerabilidade. A atuação integrada entre o CSI, a Guarda Civil Municipal e programas como a Patrulha Maria da Penha reforça a política de segurança inteligente da cidade, que combina tecnologia, prevenção e resposta rápida para garantir mais tranquilidade aos munícipes.



