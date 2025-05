CRB x Cuiabá; onde assistir ao vivo Hoje, horário e escalações, Palpites; Brasileirão Série B 2025

Por MRNews



A partida entre CRB x Cuiabá é válida pelo Brasileirão série B 2025. A bola rola HOJE (6) às 19h30 hs (horário de Brasília). A partida tem CRB omo o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios.

Por NOTÍCIAS DO CRB

Notícias do Cuiabá

Athletic x Vila Nova; onde assistir ao vivo Hoje, horário e escalações, Palpites; Brasileirão Série B 2025

Goiás x Avaí; onde assistir ao vivo Hoje, horário e escalações, Palpites; Brasileirão Série B 2025

CRB x Cuiabá: preços e locais de venda de ingressos para o jogo da Série B

O CRB volta a campo na próxima terça-feira, 6 de maio, para enfrentar o Cuiabá pela 6ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogo, que acontece no Estádio Rei Pelé, em Maceió, às 19h30 (horário de Brasília), pode colocar o Galo de volta ao G-4 da competição, e os jogadores contam com o apoio da torcida alvirrubra.

Para facilitar o acesso dos torcedores, a direção do CRB iniciou a venda antecipada de ingressos com os seguintes valores:

R$ 15 (arquibancada baixa)

(arquibancada baixa) R$ 30 (arquibancada alta, geral e curva)

(arquibancada alta, geral e curva) R$ 150 (cadeiras especiais)

Importante: crianças a partir de dois anos precisam de ingresso para as cadeiras especiais.

Locais de venda de ingressos:

Ferroviária x Coritiba; onde assistir ao vivo Hoje, horário e escalações, Palpites; Brasileirão Série B 2025

RESULTADO DO SORTEIO TIMEMANIA 2237 DE HOJE TERÇA (29/04)

Loja Regatas Casarão (Centro)

Segunda: 9h às 18h | Terça: 9h às 16h

Segunda: 9h às 18h | Terça: 9h às 16h Loja Regatas Jatiúca

Segunda: 9h às 18h | Terça: 9h às 16h

Segunda: 9h às 18h | Terça: 9h às 16h Loja Regatas Benedito Bentes

Segunda: 9h às 18h | Terça: 9h às 16h

Segunda: 9h às 18h | Terça: 9h às 16h Stand Regatas – Maceió Shopping

Domingo: 13h às 21h | Segunda: 10h às 22h | Terça: 10h às 16h

Domingo: 13h às 21h | Segunda: 10h às 22h | Terça: 10h às 16h Poly Sport – Centro

Segunda: 8h30 às 17h30 | Terça: 9h às 16h

Segunda: 8h30 às 17h30 | Terça: 9h às 16h Bilheteria do Estádio Rei Pelé

Apenas na terça-feira, a partir das 17h

Além disso, os torcedores podem garantir ingressos pela plataforma online no site arenapass360.com.br/crb.

Saídas do Estádio: Para facilitar a saída do público após o jogo, a organização anunciou duas opções de saída para o setor de arquibancada: uma pelo placar eletrônico e outra pelo portão 2.

Escalação do CRB:

O técnico Barroca deverá contar com o apoio da torcida para conquistar a vitória e manter o Galo forte na luta pelo acesso à Série A. A equipe regatiana vem de um empate fora de casa contra o Santos, e a expectativa é que o CRB entre com força total para derrotar o Cuiabá e subir na classificação.

Onde assistir ao vivo:

TV: ESPN e Disney+

ESPN e Disney+ Streaming: Disney+

Disney+ Tempo Real: ge.globo

Tags: CRB x Cuiabá, ingressos CRB, Série B 2025, CRB ingressos, onde assistir CRB, Campeonato Brasileiro Segunda Divisão.

Onde assistir a Série B DE 2025

A Série B do Campeonato Brasileiro 2025 contará com diversas opções de transmissão para os torcedores acompanharem os jogos ao vivo. O Grupo Globo seguirá com os direitos de exibição, com partidas sendo transmitidas no canal fechado SporTV e no serviço de pay-per-view Premiere. Além disso, algumas partidas selecionadas poderão ser exibidas na TV aberta pela Globo, dependendo da região. Para quem prefere assistir online, o streaming GloboPlay disponibiliza os jogos do SporTV e da Globo para assinantes, garantindo acesso de qualquer lugar.

Outra alternativa para acompanhar a Série B 2025 é o canal BandSports, que também exibirá algumas partidas ao longo da temporada. Além disso, plataformas digitais como OneFootball podem oferecer transmissões de jogos ou compactos com os melhores momentos. Para aqueles que não podem assistir aos jogos ao vivo, sites esportivos como GE, UOL Esporte e SofaScore oferecem cobertura em tempo real com estatísticas, escalações e comentários minuto a minuto.